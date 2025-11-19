Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडUpcoming Ott release new movies and series on netflix prime video jiohotstar zee5
एक या दो नहीं, इस हफ्ते 17 फिल्में व सीरीज हो रही हैं रिलीज, OTT पर मचेगा धमाल
संक्षेप: OTT Release This Week: अगर आप वीकेंड पर घर में बैठकर अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ ओटीटी पर कुछ अच्छा और नया देखना चाहते हैं तो यहां दी गई लिस्ट आपके काम आ सकती है।
Wed, 19 Nov 2025 10:03 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त कंटेंट की बारिश होने वाली है। हर तरह की फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं। इनमें ड्रामा भी होगा, थ्रिलर भी, कॉमेडी भी और एक्शन भी। मतलब जिसे वीकेंड पर घर में बैठकर बढ़िया मनोरंजन चाहिए, उसके लिए ये हफ्ता किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। चाहे आप इमोशनल कहानी पसंद करते हों या फिर दिमाग घुमा देने वाली मिस्ट्री, हल्की-फुल्की कॉमेडी देखना चाहते हों या फिर धमाकेदार एक्शन, हर मूड और हर पसंद के लिए कुछ न कुछ रिलीज होने वाला है।
नेटफ्लिक्स
- बैक टू ब्लैक - 17 नवंबर
- बेब्स - 17 नवंबर
- शैम्पेन प्रॉब्लम्स - 19 नवंबर
- ए मैन ऑन द इनसाइड सीजन 2 - 20 नवंबर
- बाइसन - 21 नवंबर
- होमबाउंड - 21 नवंबर
- डाइनिंग विद द कपूर्स - 21 नवंबर
अमेजन प्राइम वीडियो
- द माइटी नाइट - 19 नवंबर
- द फैमिली मैन सीजन 3 - 21 नवंबर
जियो हॉटस्टार
- नाइट स्विम - 19 नवंबर
- द रोजेज - 20 नवंबर
- नाडु सेंटर - 20 नवंबर
- जिद्दी इश्क - 21 नवंबर
- द डेथ ऑफ बनी मुनरो - 21 नवंबर
- एज्टेक बैटमैन: क्लैश ऑफ एम्पायर्स - 23 नवंबर
जी5
- द बंगाल फाइल्स - 21 नवंबर
सन एनएक्सटी
- उसिरू - 21 नवंबर
