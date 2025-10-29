Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडUpcoming November Release in Theatre Farhan Akhtar Most Awaited film 120 Bahadur Full list here box office clash
नवंबर में हिंदी में रिलीज होंगी ये 17 फिल्में, हॉरर से लेकर बायोपिक तक का मिलेगा मजा

नवंबर में हिंदी में रिलीज होंगी ये 17 फिल्में, हॉरर से लेकर बायोपिक तक का मिलेगा मजा

संक्षेप: फिल्म लवर्स के लिए नवंबर का महीना शानदार रहने वाला है। नवंबर में सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इस लिस्ट में फरहान अख्तर की एक फिल्म का नाम भी शामिल है।

Wed, 29 Oct 2025 09:42 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नवंबर का महीना फिल्म देखने के शौकीन लोगों के लिए मजेदार रहने वाला है। सिनेमाघरों में हिंदी भाषा में कुल 17 फिल्मों रिलीज होंगी। इस लिस्ट में दर्शकों को हॉरर से लेकर बायोपिक ड्रामा वाली फिल्में देखने को मिलेंगी। फरहान अख्तर की सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्म 120 बहादुर भी नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

वृषभ: वृषभ एक मलयालम भाषा की फिल्म है जो हिंदी भाषा में भी रिलीज होगी। यह फिल्म एक फेंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म को डायरेक्टर नंदा किशोर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

जटाधारा: यह एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और शिल्पा शिरोडकर नजर आएंगी। यह फिल्म हिंदी और तेलुगू भाषा में रिलीज होगी। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

जस्सी वेड्स जस्सी: लिस्ट में रणवीर शौरी की फिल्म जस्सी वेड्स जस्सी है। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इक्कीस: लिस्ट में श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस है। यह एक बायोपिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार नजर आएंगे।

प्रीडेटर बैडलैंड्स: प्रीडेटर बैडलैंड्स एक अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म है। यह फिल्म इंडिया में हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी।

द गर्लफ्रेंड: लिस्ट में रश्मिका मंदाना की रोमांटिक ड्रामा फिल्म द गर्लफ्रेंड भी है। यह फिल्म तेलुगू, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हक: लिस्ट में यामी गौतम की फिल्म हक शामिल है। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

2020 दिल्ली: लिस्ट में देवेंद्र मालवीय की फिल्म 2020 दिल्ली है। यह फिल्म सीएए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में हुए दंगों पर आधारित होगी। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

दे दे प्यार दे 2: लिस्ट में अजय देवगन और रकुलप्रीत की फिल्म दे दे प्यार दे 2 भी शामिल है। फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

काल त्रिघोरी: लिस्ट में अरबाज खान की हॉरर-थ्रिलर फिल्म काल त्रिघोरी है। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

120 बहादुर: लिस्ट में फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर भी शामिल है। यह एक ऐतिहासिक वॉर ड्रामा फिल्म है। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सिसु: रोड टू रिवेंज: लिस्ट में हॉलीवुड की एक्शन फिल्म सिसु: रोड टू रिवेंज है। यह फिल्म इंडिया में हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज होगी। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मस्ती 4: रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, अफताब शिवदसानी की फिल्म मिस्ती 4 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हॉन्टेड थ्री डी: घोस्ट ऑफ द पास्ट: विक्रम भट्ट की फिल्म हॉन्टेड थ्री डी: घोस्ट ऑफ द पास्ट लिस्ट में शामिल है। यह एक हॉरर फिल्म है। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी।

गुस्ताख इश्क: लिस्ट में नसीरुद्दीन शाह की फिल्म गुस्ताख इश्क भी शामिल है। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

तेरे इश्क में: लिस्ट में कृति सेनन और धनुष की फिल्म तेरे इश्क में है। फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है।

जूटोपिया 2: डिज्नी एनिमेटेड जूटोपिया 2 भी इस लिस्ट में है। यह फिल्म भारत में इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज होगी। फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Farhan Akhtar Bollywood News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।