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New Movies: एक या दो नहीं, इस हफ्ते थिएटर्स में आएंगी 9 फिल्में, यहां देखिए लिस्ट

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Upcoming Movies: आपके लिए मई का आखिरी हफ्ता एंटरटेनिंग होने वाला है। इस हफ्ते थिएटर्स में नौ फिल्में रिलीज हो रही हैं। इन 9 फिल्मों में से 7 फिल्में हिंदी में आ रही हैं। वहीं दो अंग्रेजी में दस्तक देंगी।

New Movies: एक या दो नहीं, इस हफ्ते थिएटर्स में आएंगी 9 फिल्में, यहां देखिए लिस्ट

मई 2026 का आखिरी वीकेंड सिनेप्रेमियों के लिए मजेदार होने वाला है। 29 मई 2026 को बॉक्स ऑफिस पर एक या दो नहीं, नौ फिल्में दस्तक दे रही हैं। मतलब इस हफ्ते दर्शकों को हॉलीवुड के सुपरनेचुरल हॉरर और फैमिली ड्रामा से लेकर बॉलीवुड के एक्शन थ्रिलर, साई-फाई कॉमेडी, बायोग्राफी और रोड-ट्रिप ड्रामा का बेहतरीन कॉकटेल देखने को मिलेगा।

1. ऑब्सेस

भाषा: हिंदी

जॉनर: एक्शन, थ्रिलर

कहानी: इस फिल्म में एक ऐसी आत्मनिर्भर महिला की कहानी दिखाई गई है, जिसकी दुनिया तब पूरी तरह पलट जाती है जब कुछ अप्रत्याशित घटनाएं उसकी जिंदगी में हलचल मचा देती हैं।

एक्टर्स: ईशा सिंह, पीटर विल्सन

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2. द ब्रेडविनर

भाषा: अंग्रेजी

जॉनर: कॉमेडी, ड्रामा

कहानी: एक व्यक्ति तब घर संभालने वाला पिता बन जाता है जब उसकी पत्नी को एक बड़े अवसर के कारण एक महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। तीन बेटियों को संभालते संभालते उसे समझ आता है कि घर चलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है।

एक्टर्स: नेट बार्गात्जे

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3. पैसेंजर

भाषा: अंग्रेजी

जॉनर: सुपरनेचुरल हॉरर

कहानी: एक कपल वैन से रोड ट्रिप पर निकलता है, लेकिन रास्ते में उनके सामने एक एक्सीडेंट होता है। वहां से निकलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि एक दुष्ट साया (द पैसेंजर) उनका पीछा कर रहा है।

एक्टर्स: जैकब स्किपियो, लू लोबेल, मेलिसा लियो

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4. द ग्रेट ग्रांड सुपरहीरो

भाषा: हिंदी

जॉनर: साई-फाई, कॉमेडी, एडवेंचर

कहानी: ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और दोस्त नहीं बना पाता। वहीं उसके दादाजी के पास पृथ्वी को एलियंस के खतरों से बचाने की शक्तियां होती हैं। जब खतरा बढ़ने लगता है, तो इस सीक्रेट को छिपाना बच्चे के लिए मुश्किल होने लगता है।

एक्टर्स: जैकी श्रॉफ, प्रतीक बब्बर, भाग्यश्री, शरत सक्सेना

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5. श्री बाबा नीब करोरी महाराज

भाषा: हिंदी

जॉनर: बायोग्राफी, ड्रामा, डिवोशनल

कहानी: यह फिल्म लक्ष्मण नारायण शर्मा के सुप्रसिद्ध संत 'नीम करौली बाबा' बनने और 'कैंची धाम' आश्रम की स्थापना करने के आध्यात्मिक सफर को दर्शाती है।

एक्टर्स: सुबोध भावे, समीक्षा भटनागर, हितेन तेजवानी

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6. रजनी की बारात

भाषा: हिंदी

जॉनर: कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस

कहानी: इसमें रजनी नाम की एक मजबूत इरादों वाली लड़की की कहानी दिखाई गई है। जब उसके बॉयफ्रेंड के घमंडी पुलिसवाले पिता उसका निकाह कहीं और तय कर देते हैं, तो रजनी अपनी किस्मत खुद बदलने का फैसला करती है और अपनी खुद की बारात निकालने की ठान लेती है।

एक्टर्स: उल्का गुप्ता, अश्वथ भट्ट, सुनीता रजवार, जरीना वहाब

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7. कृष्ण और चिट्ठी

भाषा: हिंदी

जॉनर: स्पोर्ट्स ड्रामा

कहानी: ये एक दिल को छू लेने वाला स्पोर्ट्स ड्रामा है जहां क्रिकेट के प्रति जुनून और भगवान के प्रति गहरी आस्था आपस में टकराते हैं। यह कहानी दिखाती है कि सच्चे दिल से की गई हर प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है।

एक्टर्स: अरुण गोविल, दर्शील सफारी

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8. हीर सारा और पुडुचेरी

भाषा: हिंदी

जॉनर: एडवेंचर, रोड-ट्रिप ड्रामा

कहानी: हीर और सारा नाम की दो महिलाएं अपनी जिंदगी की उलझनों से तंग आकर इंदौर से पुडुचेरी घूमने निकल जाती हैं। यह सफर हंसी, दोस्ती और खुद की पहचान खोजने का जरिया बन जाता है।

एक्टर्स: पत्रलेखा, मानवी गगरू और आरिफ जकारिया

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यहां देखिए ट्रेलर

9. जीना दिल से

भाषा: हिंदी

जॉनर: म्यूजिकल, कॉमेडी

कहानी: ये म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है। इसकी कहानी यूथ के सपने, प्यार और जिंदगी को दिल से जीने के जज्बे के इर्द-गिर्द घूमती है।

एक्टर्स: रूमा शर्मा, लक्ष्य हांडा, यश पुरोहित और अभिषेक सिंह राजपूत

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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