नहीं रहेगी एंटरटेनमेंट की कोई कमी, इस शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज होंगी ये टॉप 5 फिल्में
थिएटर में फिल्में देखने के शौकीनों के लिए आने वाला शुक्रवार काफी दमदार रहने वाला है। सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं मातृभूमि से लेकर ईठा तक।
ओटीटी और टीवी जाहिर तौर पर मनोरंजन के लिए बढ़िया ऑप्शन्स हैं, लेकिन आज भी बड़े पर्दे का कोई मुकाबला नहीं है। जब कोई बड़ी या पॉपुलर फिल्म रिलीज होती है, तो दर्शक आज भी थिएटर्स जाना ही पसंद करते हैं। नवंबर का महीना भारतीय बॉक्स ऑफिस के लिए शानदार रहा। एक तरफ जहां रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' ने रंग जमा दिया, वहीं महीने की आखिर में 'ये प्रेम मोल लिया' ने फैमिली वाली वाइब दे दी। दिसंबर के महीने की शुरुआत भी काफी शानदार रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं।
1.सलमान खान की 'मातृभूमि'
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दिसंबर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म मातृभूमि के साथ होगी। भाईजान की यह मोस्ट अवेटेड मूवी थिएटर्स में 4 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। भारत और चीन के बीच जंग के हालातों को एक अलग नजरिए से दिखाती यह फिल्म ट्रेलर की रिलीज के वक्त से ही सु्र्खियों में बनी हुई है। फिल्म दिखाती है कि क्यों जंग किसी भी लड़ाई में आखिरी होना चाहिए।
2.श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा'
सलमान खान की मातृभूमि को बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर की ईठा टक्कर देने आ रही है। रियल लाइफ बेस्ड यह मूवी ट्रेलर की रिलीज के वक्त से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में श्रद्धा कपूर ईठा बाई का किरदार निभाती नजर आएंगी। सिनेमाघरों में 4 दिसंबर को होने जा रहे इस क्लैश में कौन सी फिल्म बाजी मारेगी, इस सवाल का जवाब तो दर्शकों को मूवी की रिलीज के बाद ही मिलेगा।
3.प्रकाश राज की फिल्म 'फादर'
अगर आप थिएटर जाकर कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं। तो यह फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह एक फैमिली ड्रामा मूवी है, जिसमें प्रकाश राज और डार्लिंग कृष्णा ने लीड रोल प्ले किए हैं। कहानी एक ऐसे बेटे की है, जो अपने पिता की हत्या करना चाहता है। इसी कहानी में पिता किसी भी सूरत में अपने बेटे की जान बचाने में लगा हुआ है। मामला क्या है? जानने के लिए करना होगा 4 दिसंबर का इंतजार।
4.महावीर कर्ण
महाभारत की कहानी में कर्ण हमेशा सबसे दिलचस्प किरदारों में गिना गया है। सूर्य पुत्र कर्ण की कहानी को एक अलग नजरिए से पेश करती फिल्म महावीर कर्ण भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 4 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। क्योंकि यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हो रही है, इसलिए ऑडियंस इस फिल्म को तेलुगू, तमिल और हिंदी वर्जन में भी देख पाएगी।
5.विजय सेतुपति की 'ट्रेन'
अगर आप साउथ मूवीज के शौकीन हैं तो शाहरुख खान की जवान में काम कर चुके सुपरस्टार विजय सेतुपति 4 दिसंबर को ही लेकर आ रहे हैं फिल्म ट्रेन। इस फिल्म में विजय सेतुपति के अलावा श्रुति हासन और केएस रविकुमार नजर आएंगे। लेकिन यह फिल्म आपको सिर्फ तमिल भाषा में ही देखने को मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग