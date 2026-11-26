आने वाली हैं 7 हॉरर और हॉरर-कॉमेडी फिल्में; लिस्ट में 'स्त्री 3', ‘भेड़िया 2’, ‘तुम्बाड 2’ आदि का अपडेट
बॉलीवुड की 7 हॉरर और हॉरर-कॉमेडी फिल्मों की घोषणा हो चुकी है। जानें 'स्त्री 3', ‘भेड़िया 2’, ‘तुम्बाड 2’ और अन्य आने वाली फिल्मों से जुड़ी अहम जानकारी।
बॉक्स ऑफिस पर हॉरर-कॉमेडी की सफलता के बाद अब बॉलीवुड में डर और रोमांच का बड़ा दांव खेला जा रहा है। इन दिनों हिंदी सिनेमा में 7 बड़ी हॉरर और हॉरर-कॉमेडी फिल्मों पर तेजी से काम चल रहा है, जिनका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। इनमें से कई फिल्में साल 2027 और 2028 में सिनेमाघरों में दस्तक देंगी। आइए आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं।
1. स्त्री 3
'स्त्री' और 'स्त्री 2' की सक्सेस के बाद अब मेकर्स इसका तीसरा पार्ट लाने जा रहे हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म की शूटिंग साल 2027 में शुरू होगी। वहीं फिल्म साल 2028 में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें ताे ‘स्त्री’ ने वर्ल्डवाइड 180.76 करोड़ रुपये और ‘स्त्री 2’ ने 875 करोड़ रुपये कमाए थे।
2. भेड़िया 2
वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 94.91 करोड़ रुपये कमाए थे। अब इसका सीक्वल आ रहा है। हालांकि, अभी तक इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है।
3. शक्ति शालिनी
'शक्ति शालिनी' में अनीता पाड्डा, विशाल जेठवा, विनीत कुमार सिंह, सीमा बिस्वास और आशुतोष राणा हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म मार्च 2027 में रिलीज होगी। हालांकि अभी तक इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। 'शक्ति शालिनी' में डबल रोल प्ले करेंगी अनीत पड्डा, जानिए क्या होगी इस फिल्म की स्टोरीलाइन
4. तुम्बाड 2
साल 2018 की कल्ट-क्लासिक फिल्म 'तुम्बाड' की री-रिलीज को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद सोहम शाह ने इसके सीक्वल 'तुम्बाड 2' की आधिकारिक घोषणा की है। मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। ये फिल्म अगले साल 3 दिसंबर के दिन आएगी और इसमें आलिया भट्ट नजर आएंगी।
5. रूह
इमरान हाशमी 'रूह' के साथ हॉरर जॉनर में वापसी कर रहे हैं। ये एक म्यूजिकल-हॉरर फिल्म है, जो 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'ब्रीद' फेम मयंक शर्मा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने विशाल कपूर के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है।
6. पुलिस स्टेशन में भूत
राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘पुलिस स्टेशन में भूत’ पोस्ट प्रोडक्शन में है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में मनोज बाजपेयी के साथ जेनेलिया देशमुख और राम्या कृष्णन नजर आएंगे।
7. हीरो की हॉररिन
‘हीरो की हॉररिन’ भी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म से गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा डेब्यू कर रहे हैं। वहीं इसका निर्देशन साजिद खान ने किया है, जबकि एकता आर कपूर और अमर बुटाला ने इसे प्रोड्यूस किया है। खास बात ये है कि इसका पोस्टर भी आ गया है। कैसी होगी 'तुम्बाड 2'? सोहम शाह ने बताया ऑडियंस को मिलने वाला है बड़ा सरप्राइज, पहले नहीं देखा होगा कुछ ऐसा
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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