कभी गांव में हाथ से गोबर उठाता था यह एक्टर, अब मुंबई में है लग्जरी प्रॉपर्टीज का मालिक

हरियाणा के इस एक्टर ने अपनी पुरानी जिंदगी की अब से तुलना की और बताया कि वह भैंस की पूंछ पकड़कर तैरना सीखे हैं और गांव में गोबर उठाते थे, अब लग्जरी होटल्स में पार्टी करते हैं।

जयदीप अहलावत हरियाणा के एक छोटे से गांव से हैं। उन्होंने गांव की जिंदगी भरपूर जी और अब मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में रह रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि दोनों तरह की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क जिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होतीं। वह अपने सपनों का घर खरीदने के तुरंत बाद ही बड़ा घर लेने के बारे में सोचने लगे थे।

गाय की पूंछ पकड़कर तीरना सीखा MensXP से बातचीत में जयदीप अहलावत ने अपने गांव की जिंदगी से मुंबई के ग्लैमर तक का सफर याद किया। उन्होंने बताया कि गांव में गाय का गोबर उठाते थे। बोले, मैंने गाय की पूंछ पकड़कर तैरना सीखा है। जयदीप अहलावत ने बताया कि उनकी गांववाली जिंदगी काफी मजेदार रही। ये सब बताने का यह मतलब नहीं कि वह इसे अपने दुर्भाग्य की तरह दिखाना चाहते हैं।

नहीं थे ज्याद पैसे जयदीप ने बताया कि कभी इतने पैसे नहीं थे कि साल में एक सा ज्यादा जोड़ी जूते अफोर्ड कर सकें और आज अपना पसंदीदा घर खरीदकर भी तसल्ली नहीं होती। जयदीप बोले, '15 साल तक, मैं मुंबई में 2 बीएचके अपार्टमेंट में रहा। जब मैंने अपना ड्रीम हाउस खरीदा तो मेरा अगला विचार था, अगली बार इससे बड़ा घर खरीदूंगा। यह मानव स्वभाव होता है, हमारे पास जो है, हम उससे कभी संतुष्ट नहीं होते।' रिपोर्ट्स के मुताबिक, जयदीप अहलावत ने जून 2025 में दो महीने के अंतर पर मुंबई में दो लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदी थीं।