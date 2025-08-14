Untitled StorySidharth Malhotra Jahnvi Kapoor Flirting Scene Church Param Sundari Christian Group slams demands removal सिद्धार्थ-जाह्नवी के चर्च में फ्लर्ट वाले सीन पर बवाल, मेकर्स के खिलाफ उठी FIR की मांग, Bollywood Hindi News - Hindustan
सिद्धार्थ-जाह्नवी के चर्च में फ्लर्ट वाले सीन पर बवाल, मेकर्स के खिलाफ उठी FIR की मांग

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी के ट्रेलर में एक सीन पर ईसाई समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। वो इस सीन को फिल्म से हटाने की मांग कर रहे हैं। इस सीन में सिद्धार्थ और जाह्नवी चर्च के अंदर फ्लर्ट करते नजर आ रहे हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 02:53 PM
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म परम सुंदरी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को फैंस ने पसंद किया है। हालांकि, ट्रेलर में दिखाए एक सीन पर ईसाई समुदाय ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने फिल्म से इस सीन को हटाने की मांग की है। जिस सीन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर चर्च के अंदर फ्लर्ट करते नजर आ रहे हैं।

परम सुंदरी के सीन पर बवाल

वॉचडॉग फाउंडेशन ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), मुंबई पुलिस, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखकर फिल्ममेकर्स से फिल्म और प्रमोशनल वीडियोज से इस सीन को हटाने के आदेश देने की मांग की है।

फिल्ममेकर्स के खिलाफ एफआईआर की मांग

चिट्ठी में सीबीएफसी पर इस सीन को पास करने को लेकर भी सवाल किया गया है। कहा गया है कि इस फिल्म से अगर ये सीन नहीं हटाया जाता है तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स के खिलाफ कैथोलिक समाज की भावनाएं आहत करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है।

कैथोलिक समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप

चिट्ठी में लिखा गया है कि चर्च प्रार्थना करने का एक पवित्र स्थान है और इसे अश्लील चीजें दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह सीन ना केवल केवल धार्मिक स्थल की पवित्रता का अनादर करता है, बल्कि कैथोलिक समुदाय की संवेदनाओं को भी ठेस पहुंची है।

क्या बोले वॉचडॉग फाउंडेशन के एडवोकेट

द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉचडॉग फाउंडेशन के एडवोकेट गॉडफ्रे पिमेंटा ने कहा, "भारत में, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए काम भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत कानूनी जांच का विषय हो सकते हैं। अजहर बाशा तंबोली बनाम रवि एस गुप्ता और हम दो हमारे बारह जैसे मामले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के बीच संवेदनशील संतुलन को रेखांकित करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत सीबीएफसी को धार्मिक भावनाओं के सम्मान और कलात्मक अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए फिल्मों को सर्टिफिकेट देने का काम सौंपा गया है।

sidharth malhotra

