एक्टर्स ने अपने मन से बोले थे डायलॉग, बिना स्क्रिप्ट के सुपरहिट रही थी यह फिल्म

बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक्टर किसी सीन को इंप्रोवाइज करता है। ऐसे ढेरों सुपरहिट डायलॉग हैं जो किसी स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं लिखे थे, बल्कि शूटिंग के दौरान एक्टर ने ही इंप्रोवाइज किए थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पूरी की पूरी फिल्म ही इंप्रोवाइज करके बनाई गई थी। यानि इस फिल्म की ना कोई स्क्रिप्ट थी और ना ही कोई डायलॉग इसके किरदारों के लिए लिखे गए थे। मजे की बात यह, कि बावजूद इसके यह मूवी सुपरहिट रही थी।

मन से बोले डायलॉग, फिर भी सुपरहिट साल 1983 में आई यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक थी और इसे आज भी भारत की कुछ सबसे कामयाब रही डार्क कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म को निर्देशक कुंदन शाह ने पहले प्लान किया था कि इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट और कहानी लिखी जाएगी। लेकिन जब शूटिंग का वक्त आया तो उन्होंने अपने हर किरदार को बस सीन समझा दिया और फिर जो भी डायलॉग एक्टर बोला करते थे उसे ही रियल डायलॉग की तरह बेस्ट शॉट के साथ रख लिया जाता।