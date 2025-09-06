Unscripted movie Jaane Bhi Do Yaaro which went superhit actors thought dialogues on the spot एक्टर्स ने अपने मन से बोले थे डायलॉग, बिना स्क्रिप्ट के सुपरहिट रही थी यह फिल्म, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडUnscripted movie Jaane Bhi Do Yaaro which went superhit actors thought dialogues on the spot

एक्टर्स ने अपने मन से बोले थे डायलॉग, बिना स्क्रिप्ट के सुपरहिट रही थी यह फिल्म

बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर इंप्रोवाइजेशन किया जाता है। एक्टर्स शूटिंग के दौरान ही कोई सीन या डायलॉग अपने हिसाब से बदल कर देखते हैं। लेकिन क्या आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता है जिसका हर डायलॉग एक्टर्स ने ही अपने मन से बोला था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 01:37 PM
बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक्टर किसी सीन को इंप्रोवाइज करता है। ऐसे ढेरों सुपरहिट डायलॉग हैं जो किसी स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं लिखे थे, बल्कि शूटिंग के दौरान एक्टर ने ही इंप्रोवाइज किए थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पूरी की पूरी फिल्म ही इंप्रोवाइज करके बनाई गई थी। यानि इस फिल्म की ना कोई स्क्रिप्ट थी और ना ही कोई डायलॉग इसके किरदारों के लिए लिखे गए थे। मजे की बात यह, कि बावजूद इसके यह मूवी सुपरहिट रही थी।

मन से बोले डायलॉग, फिर भी सुपरहिट

साल 1983 में आई यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक थी और इसे आज भी भारत की कुछ सबसे कामयाब रही डार्क कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म को निर्देशक कुंदन शाह ने पहले प्लान किया था कि इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट और कहानी लिखी जाएगी। लेकिन जब शूटिंग का वक्त आया तो उन्होंने अपने हर किरदार को बस सीन समझा दिया और फिर जो भी डायलॉग एक्टर बोला करते थे उसे ही रियल डायलॉग की तरह बेस्ट शॉट के साथ रख लिया जाता।

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं यह फिल्म?

होता यह था कि डायलॉग नहीं होने पर एक्टर सीन के हिसाब से खुद ही अपने डायलॉग बनाते थे। नसीरुद्दीन शाह, रवि बसवानी और ओम पुरी समेत सभी एक्टर्स ने सीन के हिसाब से ऑन द स्पॉट लाइनें सोचीं और उन्हें ही उनकी परफॉर्मेंस के साथ रिकॉर्ड किया गया। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.3 है और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यह ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। सालों पहले रिलीज हुई इस फिल्म को आज के वक्त के हिसाब से भी काफी रिलेवेंट माना जाता है।

