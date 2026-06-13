नितिन गडकरी ने की कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की तारीफ, बोले-पीड़ी को प्रेरित करेगी फिल्म

नितिन गडकरी ने की कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की तारीफ, बोले-पीड़ी को प्रेरित करेगी फिल्म
कंगना रानौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सपोर्ट और तारीफ मिल गई है। फिल्म देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने इसे नई पीढ़ी को देश सेवा के लिए प्रेरित करने वाली फिल्म बताया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म भारत भाग्य विधाता के लिए खबरों में बनी हुई हैं। उनकी फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है। पहले दिन बेशक अच्छी कमाई नहीं कर पाई हो। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्ट्रेस की फिल्म की तारीफ कर दी है। फिल्म 26/11 अटैक के दौरान एक हॉस्पिटल की नर्सों की बहादुरी की कहानी पर बेस्ड है। पहले दिन फिल्म खास कमाई नहीं कर पाई। अब पहले वीकेंड से उम्मीदें हैं।
नितिन गडकरी ने की कंगना रनौत की फिल्म की तारीफ
नितिन गडकरी ने हाल में फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर अटेंड किया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म में उन्हें उस ट्रैजिक अटैक की याद दिला दी। फिल्म में हेल्थकेयर वर्कर की हिम्मत को हाईलाइट किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा, ‘फिल्म भारत भाग्य विधाता पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। जब टेरर अटैक हुआ था तब मैं मुंबई में था। VT स्टेशन पर हमला करने के बाद टेररिस्ट कामा हॉस्पिटल में घुस गए थे। फिल्म उस हॉस्पिटल की नर्सों की हिम्मत पर बेस्ड है। नर्सों ने अपनी हिम्मत से लोगों की जान बचाई थी।’ नितिन गडकरी ने आगे कहा कि ये फिल्म नई पीढ़ी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी।
फिल्म में निभाया नर्स का किरदार
फिल्म भारत भाग्य विधाता में कंगना रनौत ने नर्स का किरदार निभाया है। वो टेरर अटैक के दौरान किस तरह की बहादुरी दिखाती हैं और लोगों की जान बाख पाती है। 26/11 हमले पर वैसे तो कई फिल्में और सीरीज बनी है, लेकिन ये फिल्म उन किस्सों से अलग है। हालांकि, ओपनिंग डे वाले दिन इस फिल्म को देखने कम ही लोग पहुंचे। 12 जून शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म ने अपने पहले दिन सिर्फ 1 करोड़ ही कमा पाई। फिल्म के 2,181 शोज रखे गए थे।
अन्य फिल्मों से टक्कर
कंगना रनौत की फिल्म के साथ इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म मैं वापस आऊंगा और मनोज बाजपाई की फिल्म गवर्नर रिलीज हुई है। और इससे पहले वाले हफ्ते में आई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, ‘बंदर’ और पेड्डी जैसी फिल्में आई थीं। ऐसे में कंगना स्टारर भारत भाग्य विधाता को बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आज वीकेंड कलेक्शन का इंतजार हो रहा है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स, Sacnilk और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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