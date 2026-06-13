Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नितिन गडकरी ने की कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की तारीफ, बोले-पीड़ी को प्रेरित करेगी फिल्म

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कंगना रानौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सपोर्ट और तारीफ मिल गई है। फिल्म देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने इसे नई पीढ़ी को देश सेवा के लिए प्रेरित करने वाली फिल्म बताया।

नितिन गडकरी ने की कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की तारीफ, बोले-पीड़ी को प्रेरित करेगी फिल्म

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म भारत भाग्य विधाता के लिए खबरों में बनी हुई हैं। उनकी फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है। पहले दिन बेशक अच्छी कमाई नहीं कर पाई हो। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्ट्रेस की फिल्म की तारीफ कर दी है। फिल्म 26/11 अटैक के दौरान एक हॉस्पिटल की नर्सों की बहादुरी की कहानी पर बेस्ड है। पहले दिन फिल्म खास कमाई नहीं कर पाई। अब पहले वीकेंड से उम्मीदें हैं।

नितिन गडकरी ने की कंगना रनौत की फिल्म की तारीफ

नितिन गडकरी ने हाल में फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर अटेंड किया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म में उन्हें उस ट्रैजिक अटैक की याद दिला दी। फिल्म में हेल्थकेयर वर्कर की हिम्मत को हाईलाइट किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा, ‘फिल्म भारत भाग्य विधाता पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। जब टेरर अटैक हुआ था तब मैं मुंबई में था। VT स्टेशन पर हमला करने के बाद टेररिस्ट कामा हॉस्पिटल में घुस गए थे। फिल्म उस हॉस्पिटल की नर्सों की हिम्मत पर बेस्ड है। नर्सों ने अपनी हिम्मत से लोगों की जान बचाई थी।’ नितिन गडकरी ने आगे कहा कि ये फिल्म नई पीढ़ी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी।

ये भी पढ़ें:फिल्म ‘सिर्फ तुम’ में काम करने के लिए सलमान ने बोनी कपूर के आगे रखी थी ये ‘शर्त’

फिल्म में निभाया नर्स का किरदार

फिल्म भारत भाग्य विधाता में कंगना रनौत ने नर्स का किरदार निभाया है। वो टेरर अटैक के दौरान किस तरह की बहादुरी दिखाती हैं और लोगों की जान बाख पाती है। 26/11 हमले पर वैसे तो कई फिल्में और सीरीज बनी है, लेकिन ये फिल्म उन किस्सों से अलग है। हालांकि, ओपनिंग डे वाले दिन इस फिल्म को देखने कम ही लोग पहुंचे। 12 जून शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म ने अपने पहले दिन सिर्फ 1 करोड़ ही कमा पाई। फिल्म के 2,181 शोज रखे गए थे।

ये भी पढ़ें:मीना कुमारी को इस छोटी बात पर पति के सेक्रेटरी ने मार दिया था थप्पड़

अन्य फिल्मों से टक्कर

कंगना रनौत की फिल्म के साथ इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म मैं वापस आऊंगा और मनोज बाजपाई की फिल्म गवर्नर रिलीज हुई है। और इससे पहले वाले हफ्ते में आई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, ‘बंदर’ और पेड्डी जैसी फिल्में आई थीं। ऐसे में कंगना स्टारर भारत भाग्य विधाता को बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आज वीकेंड कलेक्शन का इंतजार हो रहा है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स, Sacnilk और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:Prime Video पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है फिल्म 'अगली स्टोरी', एक साइको पति
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Kangana Ranaut Nitin Gadkari

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।