देहरादून ISBT रेप केस पर बन रही 'अनएक्सपेक्टेड: सफेद सच', संजय कपूर निभा रहे अहम किरदार
संजय 'अनएक्सपेक्टेड : सफेद सच' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में संजय एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। 'अनएक्सपेक्टेड : सफेद सच' के निर्माताओं ने संजय के किरदार पर से पर्दा उठा दिया है।
बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर आखिरी बार फिल्म 'भाई तेरा स्टार' में राघव जुयाल संग नजर आए थे। इस फिल्म में संजय और राघव की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। वहीं, अब संजय अपनी अपकमिंग मूवी 'अनएक्सपेक्टेड : सफेद सच' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में संजय एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। 'अनएक्सपेक्टेड : सफेद सच' के निर्माताओं ने संजय के किरदार पर से पर्दा उठा दिया है। तो आइए जानते हैं फिल्म में संजय कौन सा रोल प्ले करते दिखेंगे।
इस रोल में नजर आएंगे संजय
'अनएक्सपेक्टेड : सफेद सच' को लेकर संजय के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म में संजय कपूर एक जांच पुलिस अधिकारी एसएसपी भरत सिंह की भूमिका में हैं। वहीं, अब फिल्म से उनका पहला लुक पोस्टर जारी कर दिया गया। ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होने के लिए तैयार है। संजय पहले भी इस तरह के गंभीर किरदार में नजर आ चुके हैं। दर्शकों ने उन्हें हर किरदार में बेहद पसंद किया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 'अनएक्सपेक्टेड : सफेद सच' में उनके पुलिस अधिकारी का रोल दर्शकों के दिलों दिमाग पर कितना गहरा छाप छोड़ता है।
बलात्कार की दर्दनाक घटना के इर्द-गिर्द घूमती है कहानी
'अनएक्सपेक्टेड : सफेद सच' फिल्म की कहानी देहरादून के आईएसबीटी बलात्कार की घटना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 2024 में हुई थी जब अंतर-राज्य बस टर्मिनल पर एक रोडवेज बस के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। फिल्म का निर्देशन अंजी ने किया है। इसमें एक जांच की जटिलताओं (जटिलताओं) और किसी संवेदनशील (sensitive) मामले की सच्चाई सामने लाने में पुलिस को आने वाली चुनौतियों को दिखाया गया है।
यह फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि...
संजय कपूर ने कहा कि इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ही बड़ा अनुभव रहा है। उन्होंने एक बयान में कहा, "'अनएक्सपेक्टेड : सफेद सच' फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह असल जिंदगी के एक बेहद संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं होती; ये हमें समाज के तौर पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाती हैं। अपने किरदार के जरिए, हम एक गहन जांच और सच की तलाश के महत्व को उजागर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा में लाने के लिए सिनेमा एक अहम भूमिका निभा सकता है।"
उस एक मनहूस रात का भारी बोझ
संजय कपूर ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी एक पोस्ट शेयर की, जिसमें फिल्म का पोस्टर था। इस पोस्टर में कपूर, नारायणन और अनिल नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ एक खास कैप्शन लिखा है। इसमें लिखा है, "इस पोस्टर पर दिख रहे हर शांत चेहरे के पीछे, उस एक मनहूस रात का भारी बोझ छिपा है। यश वीरा फिल्म्स पेश करता है 'अनएक्सपेक्टेड' का आधिकारिक पोस्टर - जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। 2027 में सिनेमाघरों में आ रही है।"
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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