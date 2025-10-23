यह अंडरवियर ब्रांड अमिताभ के लिए बन गया था आफत, बनने के बाद अटक गई थी यह हिट फिल्म

संक्षेप: अमिताभ बच्चन की एक फिल्म ऐसी भी थी, जिसका नाम एक अंडरवियर ब्रांड से मेल खाने की वजह से डिस्ट्रिब्यूटर्स ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। बड़ी मुश्किल से कुछ जगहों पर फिल्म रिलीज हो पाई।

अमिताभ बच्चन की साल 1978 में आई फिल्म 'डॉन' कई मायनों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही थी। फिल्म की कहानी से लेकर इसके किरदार और डायलॉग तक सभी कुछ आइकॉनिक था। फिल्म ने कई वजहों से सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म कुछ अजीब वजहों से भी याद की जाती है। ऐसी ही एक वजह है इस फिल्म का टाइटल। फिल्म का नाम जब 'डॉन' तय किया गया तो बहुत से डिस्ट्रिब्यूटर्स ने इस फिल्म को लेने से मना कर दिया था। उनके ऐसा करने की वजह थोड़ी अजीब थी।

इस वजह से फंस गई थी यह फिल्म दरअसल उन दिनों एक अंडरवियर ब्रांड बड़ा मशहूर था। इस अंडरवियर ब्रांड का नाम भी डॉन था, क्योंकि फिल्म का नाम डॉन रखा गया था तो डिस्ट्रिब्यूटर्स को लग रहा था कि लोग इसे उस अंडरवियर ब्रांड के साथ जोड़कर देखेंगे। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो अमिताभ बच्चन और उनकी अदाकारी लोगों के दिलों पर ऐसी छाई कि लोगों को सिर्फ अमिताभ का अंदाज और उनके बोले हुए डायलॉग ही याद रह गए। फिल्म सुपरहिट हो गई और इसकी कमाई से लेकर पॉपुलैरिटी तक ने रिकॉर्ड तोड़े।

ओटीटी पर कहां देखें यह फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में जीनत अमान और प्राण अहम किरदार निभाते नजर आए थे। यूं तो यह फिल्म इतनी पॉपुलर है कि ज्यादातर लोगों ने कई-कई बार देखी हुई है, लेकिन अगर आपने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी-5 पर घर बैठे एन्जॉय कर सकते हैं। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.5 है और उस दौर में इसने 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन करके सबके होश उड़ा दिए थे। अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान ने भी डॉन का किरदार निभाया था, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुआ।