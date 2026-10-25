Udta Teer Box Office Day 2: 'उड़ता तीर' ने भरी हुंकार, 'दृश्यम 3' को आंख दिखा कमाए इतने करोड़
ओपनिंग डे पर भी फिल्म 'उड़ता तीर' ने ठीक-ठाक कमाई की। वहीं, वीकेंड पर 'उड़ता तीर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बढ़ाई है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया।
Udta Teer Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टारर फिल्म 'उड़ता तीर' के रिलीज का फैंस को काफी इंतजार था। ऐसे में आकाश कौशिक के निर्देशन में बनी ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस के एवरेज रिव्यू मिले हैं। वहीं, ओपनिंग डे पर भी फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की। वहीं, वीकेंड पर 'उड़ता तीर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बढ़ाई है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया।
शनिवार को 'उड़ता तीर' ने भरी हुंकार
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टारर फिल्म 'उड़ता तीर' में दोनों स्टार की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्में आयुष्मान ने हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीता। वहीं, सारा ने भी निराश नहीं किया। कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन 'उड़ता तीर' ने 4.10 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला। ऐसे में फिल्म के शनिवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'उड़ता तीर' ने दूसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। भारत में 'उड़ता तीर' का अबतक का टोटल 11.35 करोड़ रुपये हो गया है।
इन फिल्मों से है बॉक्स ऑफिस पर टक्कर
बता दें कि रिलीज के साथ ही आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टारर फिल्म 'उड़ता तीर' का समाना कई बड़ी फिल्मों के साथ हुआ। बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही अजय देवगन की 'दृश्यम 3' अपनी धाक जमाए बैठी है। वहीं, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' हर दिन दहाड़ रही है। 'जेलर 2' ने तो बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा थिएटर में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली', राजकुमार राव की 'प्रहार' और यामी गौतम की 'नई नवेली' भी मौजूद है। ऐसे में 'उड़ता तीर' के लिए कमाई को लेकर तड़गी टक्कर मिल रही है।
फिल्म के बारे में
'उड़ता तीर' के बजट की बात करें तो इसे बनाने में 50 से 65 करोड़ के बीच खर्च हुआ बताया जा रहा है। धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में सारा अली खान और आयुष्मान खुराना के अलावा सुहैल नय्यर, रघुबीर यादव और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स ने अहम किरदार निभाए हैं। सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज की गई इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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