'मुसलमानों खुश हो जाओ', हिंदू दर्शकों पर क्यों भड़के उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर?
Udaipur Files Producer Slams Hindu Audience for watching saiyaara war 2 and coolie says hindus jaise pehle mara hua tha

'मुसलमानों खुश हो जाओ', हिंदू दर्शकों पर क्यों भड़के उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर?

उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करा है। इस वीडियो में अमित जानी हिंदू ऑडियंस पर भड़कते नजर आ रहे हैं। उनका ये गुस्सा फिल्म के खराब बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए फूटा है।  

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 05:42 PM
cविजय राज वर्मा की फिल्म उदयपुर फाइल्स 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर खाफी खराब प्रदर्शन रहा है। ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों से हटने भी वाली है। फिल्म के खराब प्रदर्शन को लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी का गुस्सा हिंदू ऑडियंस पर फूटा है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह आज भी देश का हिंदू कौम मरा हुआ है।

हिंदू दर्शकों पर भड़के उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर

अमित जानी ने ये वीडियो शुक्रवार की रात को पोस्ट किया था। इस वीडियो में अमित कहते हैं कि मुसलमानों तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फिल्म जो है दो दिनों बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ कन्हैयालाल की कौम के लोग खड़े नहीं हुए।

अमित बोले- मुसलमानों तुम्हें खुश होने की जरूरत है

अमित जानी वीडियो में कहते हैं, “मुसलमानों खुशी का बात ये है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के…बिलकुल वैसे ही सोया हुआ है, और तुम्हें खुश होने की जरूरत है।”

सैयारा, कुली और ऋतिक की फिल्म का किया जिक्र

अमित अपनी वीडियो में आगे कहते हैं, “हिंदुओं, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार-शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है, बॉलीवुड की रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की…अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, करोड़ों रुपये आ जाएगा देने के लिए या सैयारा में तुम सारा माल दे आए?”

अमित जानी ने कहा कि ये फिल्‍म कन्‍हैयालाल के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हिंदू ही है।

