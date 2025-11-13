Hindustan Hindi News
Two Much with Kajol and Twinkle Vicky Kaushal call Katrina Kaif a much bigger star them him
विकी कौशल या कटरीना कैफ, कौन है बड़ा स्टार? एक्टर ने दिया जवाब

विकी कौशल या कटरीना कैफ, कौन है बड़ा स्टार? एक्टर ने दिया जवाब

संक्षेप: विकी कौशल अमेजन प्राइम वीडियो के शो ‘टू मच विद ट्विंकल और काजोल’ में पहुंचे। शो के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके और कटरीना कैफ में से बड़ा स्टार कौन है।

Thu, 13 Nov 2025
विकी कौशल बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ काजोल देवगन और ट्विंकल खन्ना के शो ‘टू मच’ में नजर आए। शो में विकी से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपकी वाइफ, एक्ट्रेस कटरीना कैफ, आपसे बड़ी स्टार हैं? इस ट्विंकल ने कहा कि जब विकी और कटरीना की शादी हुई थी तब दोनों “बड़े स्टार” थे। हां, कटरीना “और भी बड़ी स्टार” थीं। इस पर विकी ने मुस्कुराते हुए कहा, “कटरीना सुपरस्टार है।”

इसके बाद जब ट्विंकल ने विकी से उनके और कटरीना के रिश्ते के बारे में पूछा तब विकी ने कहा, “वह अब भी बड़ी स्टार हैं। वह हमेशा रहेंगी।” इस पर ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा, “कटरीना अर्थ हैं और आप चांट, उनके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं।” इस पर विकी ने कहा, “बहुत अच्छी बात कही।”

शो के दौरान विकी ने अपनी और कटरीना की पहली मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया। विकी ने बताया कि वह पहली बार एक अवॉर्ड शो के बैकस्टेज पर कटरीना से मिले थे। वह उस शो को होस्ट कर रहे थे और कटरीना गेस्ट थीं। विकी ने कहा, “हम दोनों को एक साथ स्टेज पर आना था। अभी हमारी बात शुरू ही हुई थी कटरीना मुझे ट्रेनिंग देने लगी थीं कि शो को कैसे होस्ट करना चाहिए।”

विकी ने उस वायरल मूमेंट के बारे में भी बात की जब उन्होंने उसी शो के स्टेज पर मजाक में कटरीना को प्रपोज किया था। विकी ने बताया कि उन्हें ये कहा गया था कि वह स्टेज पर आने वालीं किसी भी एक्ट्रेस को प्रपोज करें तो उन्होंने कटरीना को कर दिया और वो वायरल हो गया।

