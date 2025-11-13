विकी कौशल या कटरीना कैफ, कौन है बड़ा स्टार? एक्टर ने दिया जवाब

संक्षेप: विकी कौशल अमेजन प्राइम वीडियो के शो ‘टू मच विद ट्विंकल और काजोल’ में पहुंचे। शो के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके और कटरीना कैफ में से बड़ा स्टार कौन है।

विकी कौशल बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ काजोल देवगन और ट्विंकल खन्ना के शो ‘टू मच’ में नजर आए। शो में विकी से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपकी वाइफ, एक्ट्रेस कटरीना कैफ, आपसे बड़ी स्टार हैं? इस ट्विंकल ने कहा कि जब विकी और कटरीना की शादी हुई थी तब दोनों “बड़े स्टार” थे। हां, कटरीना “और भी बड़ी स्टार” थीं। इस पर विकी ने मुस्कुराते हुए कहा, “कटरीना सुपरस्टार है।”

इसके बाद जब ट्विंकल ने विकी से उनके और कटरीना के रिश्ते के बारे में पूछा तब विकी ने कहा, “वह अब भी बड़ी स्टार हैं। वह हमेशा रहेंगी।” इस पर ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा, “कटरीना अर्थ हैं और आप चांट, उनके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं।” इस पर विकी ने कहा, “बहुत अच्छी बात कही।”

शो के दौरान विकी ने अपनी और कटरीना की पहली मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया। विकी ने बताया कि वह पहली बार एक अवॉर्ड शो के बैकस्टेज पर कटरीना से मिले थे। वह उस शो को होस्ट कर रहे थे और कटरीना गेस्ट थीं। विकी ने कहा, “हम दोनों को एक साथ स्टेज पर आना था। अभी हमारी बात शुरू ही हुई थी कटरीना मुझे ट्रेनिंग देने लगी थीं कि शो को कैसे होस्ट करना चाहिए।”