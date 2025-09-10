ट्विंकल ने अक्षय कुमार के लिए किया स्पेशल पोस्ट, लिखा- हमेशा जीत के लिए जाने जाते, लेकिन जोकर…

अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी कुमार कहा जाता है, लेकिन उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना हमेशा अपने फनी अंदाज से उन्हें ही क्लीन बोल्ड कर देती हैं। अब ट्विंकल का अक्षय को लेकर पोस्ट वायरल हो रहा है।

ट्विंकल खन्ना अपने फनी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर पति अक्षय कुमार को लेकर भी मजेदार पोस्ट करती रहती हैं। अब ट्विंकल ने अक्षय के बर्थडे पर एक ऐसा पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में ट्विंकल ने जोकर का बोर्ड पकड़ा है और जिसमें वह जोकर की नाक भी लगाई हुई हैं।

ट्विंकल ने खुद को बताया जोकर ट्विंकल ने लिखा, 'बर्थडे सेलिब्रेशन जो सुबह 7 बजे से हो गया था और खत्म हुआ कार्ड्स और शाम में कैरीओके के साथ। बर्थडे बॉय हमेशा जीतने के लिए जाना जाता है, मैं यही सोचती हूं कि ये सब इसलिए क्योंकि एक जोकर उनके हाथ में नहीं तो लेकिन उनके साइड है।'

लोगों के रिएक्शन इस पोस्ट पर फैंस खूब रिएक्ट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि रियल लाइफ मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। एक ने लिखा बॉलीवुड के सबसे पावरफुल कपल। एक ने लिखा कि यह काफी मजेदार है। जोकर सबसे महत्वपूर्ण परसोना है।

बता दें कि अक्षय ने बर्थडे को फैंस के साथ सेलिब्रेट किया है। उन्होंने फैन फेस्ट रखा था जहां कई फैंस आए थे और अक्षय ने सबके साथ इंटरैक्ट किया। इस दौरान ट्विंकल से पूछा जाता है कि अक्षय अपने फैंस से ज्यादा प्यार करते हैं या ट्विंकल से तो अक्षय तुरंत फैंस बोलते हैं। अक्षय ने सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर कर लिखा था, आप सभी को दिल से शुक्रिया। इससे खास दिन नहीं हो सकता था। ये सिर्फ मेरा बर्थडे नहीं बल्कि हम सबके लिए सेलिब्रेशन था। थैंक्यू पूरे दिल से।