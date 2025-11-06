‘कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदल’, आज की जनरेशन के बारे में बोलीं ट्विंकल खन्ना

संक्षेप: टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में फराह खान और अनन्या पांडे मेहमान बनकर पहुंचे। दोनों मेहमानों ने अपने-अपने करियर को लेकर बहुत सारी बातें कीं। फराह खान पूरे शो के दौरान अपने फन एलिमेंट में नजर आईं।

ट्विंकल खन्ना और काजोल का चैट शो टू मच शुरू होने के बाद से ही चर्चा में रहता है। पिछले हफ्ते ये शो ट्विंकल खन्ना के एक बयान की वजह से काफी चर्चा में रहा था। ट्विंकल खन्ना ने अपने एक बयान से पार्टनर्स के बीच चीटिंग को जस्टिफाई किया था। इस हफ्ते ट्विंकल खन्ना ने आज के बच्चों को लेकर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदलते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आजकल के बच्चे कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदलते हैं चैट शो के दिस साइड, दैट साइड सेगमेंट में मेहमानों और होस्ट ने अलग-अलग स्टेटमेंट पर अपनी सहमति और असहमति दिखाई। इसी सेगमेंट के दौरान एक सवाल था- आजकल के बच्चे कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदलते हैं। ट्विंकल खन्ना इस स्टेटमेंट के समर्थन में खड़ी हुईं। वहीं, काजोल, ट्विंकल खन्ना और अनन्या पांडे ने इस बयान पर अपनी असहमति दिखाई।

ट्विंकल बोलीं- ये अच्छी चीज है ट्विंकल खन्ना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये अच्छी चीज है। ट्विंकल खन्ना ने कहा, "ये अच्छी चीज है क्योंकि हमारी टाइम में हम सोचते थे कि लोग क्या बोलेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग तेजी से पार्टनर बदलते हैं, जो कि अच्छी चीज है।"