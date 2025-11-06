‘कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदल’, आज की जनरेशन के बारे में बोलीं ट्विंकल खन्ना
ट्विंकल खन्ना और काजोल का चैट शो टू मच शुरू होने के बाद से ही चर्चा में रहता है। पिछले हफ्ते ये शो ट्विंकल खन्ना के एक बयान की वजह से काफी चर्चा में रहा था। ट्विंकल खन्ना ने अपने एक बयान से पार्टनर्स के बीच चीटिंग को जस्टिफाई किया था। इस हफ्ते ट्विंकल खन्ना ने आज के बच्चों को लेकर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदलते हैं।
आजकल के बच्चे कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदलते हैं
चैट शो के दिस साइड, दैट साइड सेगमेंट में मेहमानों और होस्ट ने अलग-अलग स्टेटमेंट पर अपनी सहमति और असहमति दिखाई। इसी सेगमेंट के दौरान एक सवाल था- आजकल के बच्चे कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदलते हैं। ट्विंकल खन्ना इस स्टेटमेंट के समर्थन में खड़ी हुईं। वहीं, काजोल, ट्विंकल खन्ना और अनन्या पांडे ने इस बयान पर अपनी असहमति दिखाई।
ट्विंकल बोलीं- ये अच्छी चीज है
ट्विंकल खन्ना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये अच्छी चीज है। ट्विंकल खन्ना ने कहा, "ये अच्छी चीज है क्योंकि हमारी टाइम में हम सोचते थे कि लोग क्या बोलेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग तेजी से पार्टनर बदलते हैं, जो कि अच्छी चीज है।"
रात गई बात गई बयान के चलते सवालों में घिरी थीं ट्विंकल खन्ना
पिछले हफ्ते शो में करण जौहर और जाह्नवी कपूर मेहमान बनकर पहुंचे थे। एपिसोड के दौरान करण जौहर ने कहा कि इमोशनल चीटिंग ज्यादा बुरी है। उन्हें लगता है कि फिजिकल चीटिंग डील ब्रेकर नहीं है। इतने में ट्विंकल ने कहा, "रात गई बात गई।" इस एक तर्क से जाह्नवी पूरी तरह से असहमत दिखीं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि रात गई बात गई। ट्विंकल के इस बयान पर सोशल मीडिया पर उनकी बहुत आलोचना हुई थी।
