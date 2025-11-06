Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTwinkle Khanna says today s kid changes partners faster than they change clothes after raat gayi baat gayi statement
‘कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदल’, आज की जनरेशन के बारे में बोलीं ट्विंकल खन्ना

‘कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदल’, आज की जनरेशन के बारे में बोलीं ट्विंकल खन्ना

संक्षेप: टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में फराह खान और अनन्या पांडे मेहमान बनकर पहुंचे। दोनों मेहमानों ने अपने-अपने करियर को लेकर बहुत सारी बातें कीं। फराह खान पूरे शो के दौरान अपने फन एलिमेंट में नजर आईं। 

Thu, 6 Nov 2025 08:51 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ट्विंकल खन्ना और काजोल का चैट शो टू मच शुरू होने के बाद से ही चर्चा में रहता है। पिछले हफ्ते ये शो ट्विंकल खन्ना के एक बयान की वजह से काफी चर्चा में रहा था। ट्विंकल खन्ना ने अपने एक बयान से पार्टनर्स के बीच चीटिंग को जस्टिफाई किया था। इस हफ्ते ट्विंकल खन्ना ने आज के बच्चों को लेकर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदलते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आजकल के बच्चे कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदलते हैं

चैट शो के दिस साइड, दैट साइड सेगमेंट में मेहमानों और होस्ट ने अलग-अलग स्टेटमेंट पर अपनी सहमति और असहमति दिखाई। इसी सेगमेंट के दौरान एक सवाल था- आजकल के बच्चे कपड़ों से जल्दी तो पार्टनर बदलते हैं। ट्विंकल खन्ना इस स्टेटमेंट के समर्थन में खड़ी हुईं। वहीं, काजोल, ट्विंकल खन्ना और अनन्या पांडे ने इस बयान पर अपनी असहमति दिखाई।

ट्विंकल बोलीं- ये अच्छी चीज है

ट्विंकल खन्ना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये अच्छी चीज है। ट्विंकल खन्ना ने कहा, "ये अच्छी चीज है क्योंकि हमारी टाइम में हम सोचते थे कि लोग क्या बोलेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग तेजी से पार्टनर बदलते हैं, जो कि अच्छी चीज है।"

रात गई बात गई बयान के चलते सवालों में घिरी थीं ट्विंकल खन्ना

पिछले हफ्ते शो में करण जौहर और जाह्नवी कपूर मेहमान बनकर पहुंचे थे। एपिसोड के दौरान करण जौहर ने कहा कि इमोशनल चीटिंग ज्यादा बुरी है। उन्हें लगता है कि फिजिकल चीटिंग डील ब्रेकर नहीं है। इतने में ट्विंकल ने कहा, "रात गई बात गई।" इस एक तर्क से जाह्नवी पूरी तरह से असहमत दिखीं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि रात गई बात गई। ट्विंकल के इस बयान पर सोशल मीडिया पर उनकी बहुत आलोचना हुई थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
twinkle khanna Kajol ananya panday अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।