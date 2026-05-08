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ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर के मेट गाला लुक की उड़ाई खिल्ली, फोटो शेयर करके लिखा- ऐसे घर आओ मैं…

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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ट्विंकल खन्ना ने ने अपने बचपन के दोस्त के मेट गाला लुक की मजेदार अंदाज में तारीफ की है। उन्होंने करण की तस्वीर लगाकर ऐसा कमेंट किया है जो एक दोस्त ही कर सकता है।

ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर के मेट गाला लुक की उड़ाई खिल्ली, फोटो शेयर करके लिखा- ऐसे घर आओ मैं…

बॉलीवुड से अभी मेट गाला का खुमार उतरा नहीं। कई सिलेब्स एआई से मेट गाला का लुक क्रिएट करवा रहे हैं। इस बीच करण जौहर की दोस्त ट्विंकल खन्ना ने उनकी खिल्ली उड़ाई है। करण का मेट गाला वाला लुक ट्विंकल ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट किया है। साथ में मजेदार कमेंट भी है। करण का आउटफिट राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से इंस्पायर्ड है।

ट्विंकल ने की अनोखी तारीफ

ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर की तारीफ की है लेकिन मजेदार अंदाज में। उन्होंने करण की फोटो लगाकर लिखा है, ‘वाह! पीस ऑफ आर्ट, अब ये पहनकर घर आना और मैं तुम्हें अपनी दीवार पर टांग दूंगी...’

करण जौहर पर ट्विंकल का कमेंट

कॉस्ट्यूम के बारे में करण ने क्या लिखा

करण जौहर के कॉस्ट्यूम को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। इसमें राजा रवि वर्मा की फेमस पेंटिंग्स बनी दिख रही हैं। करण ने अपने मेट गाला लुक की तस्वीरें और फोटोज पोस्ट करके लिखा था, सिनेमा और कॉस्ट्यूम्स को सपनों भरी नजरों से देखने वाले एक लड़के से लेकर मेट गाला की सीढ़ियों तक पहुंचने का सफर… सच में लाइफ बहुत खूबसूरत और अनएक्सपेक्टेड तरीके से फुल सर्कल लेती है। मेरे लिए ये पल सिर्फ फैशन का नहीं था। ये कहानी कहने का पल था। राजा रवि वर्मा की विरासत को फिर से जिंदा करने का मौका था… इस बार कैनवस पर नहीं, बल्कि चलते-फिरते अंदाज में। भारत, हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी कहानियों को दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक पर पेश करना मेरे लिए बेहद खास रहा। मनीष मल्होत्रा के साथ 30 साल की दोस्ती और साथ काम करने का सफर… और आज भी हम साथ मिलकर नए इतिहास बना रहे हैं। इस यादगार पल के लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को दिल से शुक्रिया कहता हूं।

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ट्विंकल खोल चुकी हैं करण की पोल

ट्विंकल खन्ना और करण जौहर बचपन के दोस्त हैं। ट्विंकल करण की सबके सामने खूब टांग खींचती हैं। ट्विंकल और करण बोर्डिंग स्कूल में साथ पढ़े हैं। 2015 के एक इंटरव्यू में ट्विंकल ने बताया था कि करण को उनसे प्यार हो गया था। उन्होंने बताया था, 'करण ने कनफेस किया था कि उसे मुझसे प्यार है। उस वक्त मेरी हल्की मूंछें थीं, वह इन्हें देखकर हॉट बोलता था और कहता था, 'मुझे तुम्हारी मूंछें पसंद हैं।''

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करण को हुआ एक ही लड़की से प्यार

करण जौहर भी बता चुके हैं कि लाइफ में उन्हें सिर्फ एक ही लड़की से प्यार हुआ है और वह ट्विंकल खन्ना थीं। करण जौहर चाहते थे कि उनकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में ट्विंकल खन्ना काम करें। ट्विंकल ने मना कर दिया तो वो रोल रानी मुखर्जी को दिया गया और करण ने उनका नाम टीना रखा जो कि ट्विंकल का निकनेम है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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twinkle khanna

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