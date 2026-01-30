Hindustan Hindi News
बच्चों को डेटिंग सलाह क्या देंगी ट्विंकल खन्ना, बोलीं- बेटा काफी शरीफ है और बेटी तो…

ट्विंकल खन्ना का कहना है कि अगर वह दोनों बच्चों को डेटिंग की देंगी तो वो काफी अलग होती। दोनों की पर्सनैलिटी काफी अलग है। बेटा काफी शरीफ है और बेटी ज्यादा एग्रेसिव।

Jan 30, 2026 08:11 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
ट्विंकल खन्ना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह अपने स्टेटमेंट्स को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। अब ट्विंकल ने बताया कि कैसे उनके दोनों बच्चों आरव भाटिया(24) और बेटी नितारा(13) की पर्सनैलिटी कितनी अलग है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि वह दोनों को क्या रिलेशनशिव सलाह देंगी।

द प्रिंट से बात करते हुए ट्विंकल ने बताया कि कैसे हाल ही में उनकी बेटी के साथ डिसअग्रीमेंट हुआ ट्रैवलिंग के दौरान और इससे उन्होंने काफी कुछ सीखा है।

बेटो को कहा मुझे परफेक्ट मत समझना

ट्विंकल ने कहा, ‘मैं दरअसल, अपनी बेटी को कुछ बोल रही थी और हमारी उसको लेकर बहस हो गई। हम ट्रैवल कर रहे थे। मैं गलत थी और वह सही। मैंने उसको कहा कि मुझे बिल्कुल भी परफेक्ट मत सोचना। मैं भी तुम्हारी तरह इमपरफेक्ट हूं। मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करो।’

बेटा बहुत शरीफ है

वहीं ट्विंकल से जब पूछा गया कि वह दोनों बच्चों को डेटिंग को लेकर क्या सलाह देंगी तो उन्होंने कहा, ‘अपने बच्चों के साथ आपको उनकी पर्सनैलिटीज देखनी होती है और उसके हिसाब से सलाह देते हैं। मेरा बेटा काफी शरीफ है, काफी सॉफ्ट हार्टेड है, वो भी बचपन से। सिर्फ डेटिंग ही नहीं दोस्तों के साथ या बाकी लोगों के साथ भी। मैं बेटे को हमेशा कहती हूं कि एक बाउंड्री बनाकर रखो क्योंकि वह काफी शरीफ है जिससे दूसरे लोग उसका फायदा उठा सकते हैं।’

बेटी है बहुत एग्रेसिव

हालांकि बेटी नितारा को वह अलग सलाह देती हैं। ट्विंकल ने कहा, ‘मेरी बेटी के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उसे अपनी बाउंड्री थोड़ी कम करनी चाहिए। वह सिर्फ 13 साल की हैं और उन्हें थोड़ा कम एग्रेसिव होना चाहिए। अब चाहे डेटिंग हो या दोस्ती या फिर रिलेशनशिप, सलाह एक ही है। ये ऐसा है कि आपको दुनिया में कैसा काम करना चाहिए तो बेटे को थोड़ा और एग्रेसिव होना चाहिए और बेटी को कम एग्रेसिव।’

बता दें कि ट्विंकल और अक्षय कुमार ने 17 जनवरी 2001 में शादी की थी। दोनों के बेटे आरव का जन्म 2002 में हुआ और बेटी नितारा का 2012 में। दोनों के बच्चे काफी प्राइवेट रहते हैं और पब्लिक इवेंट्स में कम नजर आते हैं।

