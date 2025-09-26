Twinkle Khanna Calls Salman Khan Eternal Virgin At 59 Says There Is No Similarities Between Him And Aamir Khan ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान को बताया वर्जिन, बोलीं- इनमें और आमिर में एक चीज को छोड़कर कुछ भी…, Bollywood Hindi News - Hindustan
ट्विंकल खन्ना ने सलमान खान को बताया वर्जिन, बोलीं- इनमें और आमिर में एक चीज को छोड़कर कुछ भी…

सलमान खान और आमिर खान साथ में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच में आए। इस दौरान ट्विंकल ने सलमान और आमिर दोनों की टांग खींची है। वहीं सलमान के वर्जिन वाले कमेंट का भी मजाक बनाया।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:36 AM
ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच के शो में सलमान खान और आमिर खान आए। इस दौरान चारों एक्टर्स ने खूब मस्ती की। इतना ही नहीं इन्होंने एक-दूसरे को लेकर कई शॉकिंग कमेंट्स भी दिए हैं। ट्विंकल ने तो सलमान के खुद को एटरनल वर्जिन कहने का मजाक भी बनाया। उन्होंने कहा कि सलमान और आमिर में कुछ भी सेम नहीं है सरनेम को छोड़कर।

सलमान के वर्जिन वाले स्टेटमेंट पर ट्विंकल का मजाक

ट्विंकल बोलती हैं कि सलमान खान खुद को एटरनल वर्जिन बोलते हैं। सलमान इस पर हामी भी भरते हैं फिर बोलते हैं कि कैसे आमिर की वहीं कई बार शादी हो चुकी है।

बता दें कि यह पहली बार नहीं जब सलमान ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा बोला हो। 2013 में कॉफी विद करण शो में सलमान ने खुद को वर्जिन कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने खुद को उसके लिए बचा रखा है जिससे शादी करूंगा।

सलमान बोले गर्लफ्रेंड के छोड़कर जाने के लिए नहीं रोना

इसके बाद इस टॉपिक पर डिस्कशन होता है कि लड़कों को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। इस पर सलमान कहते हैं अपने भाई, बहन, मां, पापा या फैमिली के लिए रोना ठीक है, लेकिन इसलिए रोना क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई थोड़ा ज्यादा है।

आमिर की खींची टांग

ट्विंकल फिर बीच में बोलती हैं लेकिन इस उम्र में कौन रोता है गर्लफ्रेंड के लिए? सलमान बोलते हैं यंग जनरेशन तो ऐसी होती है कि मूव ऑन...अब दूसरी। इसके बाद सलमान बड़ी पंचलाइन मारते हैं ये बोलते हुए कि आमिर खान को फॉलो करो।

सलमान की इस बात को सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि कैसे मस्ती में वह आमिर की लव लाइफ पर कमेंट करते हैं। आमिर वहीं बोलते हैं कि तुम लोगों को आज पंचिंग बैग मिल गया है। ट्विंकल और काजोल फिर सलमान की तरफ इशारा करते हैं कि ये हैं।

