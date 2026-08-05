Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रामायण के 'हनुमान' ने शूटिंग के वक्त छोड़ दिया था नॉनवेज, अरुण गोविल बने सात्विक, पढ़िए किस्सा

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रामानंद सागर के सीरियल रामायण की शूटिंग के दौरान के कई खास किस्से हुए थे। शूटिंग के वक्त एक्टर्स ने दारु, सिगरेट के साथ नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। गांव के लोगों ने सीरियल में किया था काम। आज भी लोगों के लिए इमोशन है ये सीरियल।

Ramanand Ramayana
रामानंद सागर की रामायण की एक तस्वीर

रामानंद सागर की रामायण करीब 40 साल बाद भी ऑडियंस की फेवरेट बनी हुई है। सालों पहले गुजरात और महाराष्ट्र के अलग-अलग लोकेशन पर सीरियल की शूटिंग की गई थी। कम ही लोग जानते हैं कि इस सीरियल में मेकर्स ने क्राउड की जगह भरने के लिए गांव वालों को मौका दिया था। साथ ही इसकी शूटिंग के दौरान सभी कास्ट के रहने की व्यवस्था उनके घर से दूर शूटिंग लोकेशन पर ही की गई थी। मेकर्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रामायण शूट करने के दौरान फिल्म की कास्ट ने नॉनवेज खाना त्याग दिया था। हनुमाना के किरदार में नजर आए एक्टर और पहलवान दारा सिंह पूरी तरह सात्विक हो गए थे।

रामायण की शूटिंग के दौरान नॉन वेज नहीं खाते थे एक्टर
रामानंद सागर के पौते शिव सागर ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि सीरियल में काम करने वाले एक्टर्स ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। शिव ने ये भी बताया था कि उनके दादा जी भी पहले ड्रिंक करते थे और नॉनवेज छोड़ दिया था। ऐसा ही कुछ हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह ने भी किया था। शिव ने बताया था कि शूटिंग के दौरान सभी एक्टर्स सात्विक हो गए थे। अरुण गोविल ने भी सिगरेट की लत छोड़ दी थी। शो के इस माहौल का असर उस समय इसकी TRP पर भी पड़ा था। दुनियाभर में इस सीरियल को खूब प्यार मिला। राम के किरदार में अरुण गोविल छा गए, दीपिका चिखलिया माता सीता के रूप में मशहूर हुईं।

ये भी पढ़ें:टीवी के 10 माइथोलॉजिकल शो की IMDb रेटिंग, इस सीरियल ने रामायण को भी छोड़ा पीछे
रामायण

सेट पर असली में आ गए थे काकभुसुंडी?

रामानंद सागर की रामायण टीवी सीरियल की दुनिया का सबसे खास हिस्सा है। रामानंद सागर की कल्पना और तुलसीदास की रामायण के सार को खूबसूरती से अपने सीरियल में बिना किसी खास VFX की मदद से दिखाया था। रामानंद सागर की रामायण के एक सीन से जुड़े चमत्कार के बारे में भी कम लोग जानते हैं। सीरियल रामायण की शुरुआत में बाल राम के साथ खेलने के लिए एक कौए की जरूरत थी जो काकभुसुंडी बन सके। कौआ को ट्रेंड करना मुश्किल था। ऐसे में डायरेक्टर परेशान हो गए कि इस सबसे महत्वपूर्ण को कैसे शूट किया जाए।

ये भी पढ़ें:मंगल भवन अमंगल हारी…सीरियल रामायण में नहीं इस फिल्म में गाई गई थी ये चौपाई

ऐसे शूट हुआ था रामायण का सीन

ऐसे में एक कौआ उनके सेट पर आया और कई घंटों तक सेट पर रहता। कौए को सेट पर देख रामानंद सागर ने हाथ जोड़े और कैमरा मैन से कौए के सीन शूट करने को कहा। कौआ बाल राम के साथ खेलने लगा और ये सीन कैमरे में कैद हो गया। इसी सीन का इस्तेमाल सीरियल में किया गया था। सब हैरान थे और सब उस कौए को असली काकभुसुंडी मानने लगे थे। कुछ समय बाद वो कौआ सीरियल की शूटिंग से चला गया और फिर कभी नजर नहीं आया।

ये भी पढ़ें:रामायण की सीता एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया का घर अंदर से दिखता है महल जैसा
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Ramayan Ramayana
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।