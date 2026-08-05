रामायण के 'हनुमान' ने शूटिंग के वक्त छोड़ दिया था नॉनवेज, अरुण गोविल बने सात्विक, पढ़िए किस्सा

रामायण के 'हनुमान' ने शूटिंग के वक्त छोड़ दिया था नॉनवेज, अरुण गोविल बने सात्विक, पढ़िए किस्सा
रामानंद सागर के सीरियल रामायण की शूटिंग के दौरान के कई खास किस्से हुए थे। शूटिंग के वक्त एक्टर्स ने दारु, सिगरेट के साथ नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। गांव के लोगों ने सीरियल में किया था काम। आज भी लोगों के लिए इमोशन है ये सीरियल।
रामानंद सागर की रामायण करीब 40 साल बाद भी ऑडियंस की फेवरेट बनी हुई है। सालों पहले गुजरात और महाराष्ट्र के अलग-अलग लोकेशन पर सीरियल की शूटिंग की गई थी। कम ही लोग जानते हैं कि इस सीरियल में मेकर्स ने क्राउड की जगह भरने के लिए गांव वालों को मौका दिया था। साथ ही इसकी शूटिंग के दौरान सभी कास्ट के रहने की व्यवस्था उनके घर से दूर शूटिंग लोकेशन पर ही की गई थी। मेकर्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रामायण शूट करने के दौरान फिल्म की कास्ट ने नॉनवेज खाना त्याग दिया था। हनुमाना के किरदार में नजर आए एक्टर और पहलवान दारा सिंह पूरी तरह सात्विक हो गए थे।
रामायण की शूटिंग के दौरान नॉन वेज नहीं खाते थे एक्टर
रामानंद सागर के पौते शिव सागर ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि सीरियल में काम करने वाले एक्टर्स ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। शिव ने ये भी बताया था कि उनके दादा जी भी पहले ड्रिंक करते थे और नॉनवेज छोड़ दिया था। ऐसा ही कुछ हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह ने भी किया था। शिव ने बताया था कि शूटिंग के दौरान सभी एक्टर्स सात्विक हो गए थे। अरुण गोविल ने भी सिगरेट की लत छोड़ दी थी। शो के इस माहौल का असर उस समय इसकी TRP पर भी पड़ा था। दुनियाभर में इस सीरियल को खूब प्यार मिला। राम के किरदार में अरुण गोविल छा गए, दीपिका चिखलिया माता सीता के रूप में मशहूर हुईं।
सेट पर असली में आ गए थे काकभुसुंडी?
रामानंद सागर की रामायण टीवी सीरियल की दुनिया का सबसे खास हिस्सा है। रामानंद सागर की कल्पना और तुलसीदास की रामायण के सार को खूबसूरती से अपने सीरियल में बिना किसी खास VFX की मदद से दिखाया था। रामानंद सागर की रामायण के एक सीन से जुड़े चमत्कार के बारे में भी कम लोग जानते हैं। सीरियल रामायण की शुरुआत में बाल राम के साथ खेलने के लिए एक कौए की जरूरत थी जो काकभुसुंडी बन सके। कौआ को ट्रेंड करना मुश्किल था। ऐसे में डायरेक्टर परेशान हो गए कि इस सबसे महत्वपूर्ण को कैसे शूट किया जाए।
ऐसे शूट हुआ था रामायण का सीन
ऐसे में एक कौआ उनके सेट पर आया और कई घंटों तक सेट पर रहता। कौए को सेट पर देख रामानंद सागर ने हाथ जोड़े और कैमरा मैन से कौए के सीन शूट करने को कहा। कौआ बाल राम के साथ खेलने लगा और ये सीन कैमरे में कैद हो गया। इसी सीन का इस्तेमाल सीरियल में किया गया था। सब हैरान थे और सब उस कौए को असली काकभुसुंडी मानने लगे थे। कुछ समय बाद वो कौआ सीरियल की शूटिंग से चला गया और फिर कभी नजर नहीं आया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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