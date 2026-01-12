इस दुनिया में नहीं रहे टीवी रियलिटी शोज के ये विनर्स, एक की 19 साल की उम्र में गई थी मौत

संक्षेप: टीवी रियलिटी शो के ये विनर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इन विनर्स ने अपने टैलेंट के बलबूते अपनी अलग पहचान बनाई थी। लेकिन इनकी मौत ने फैंस को सदमा दे दिया। एक ने तो सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी थी।

टीवी रियलिटी शोज की दुनिया ने कई गुमनाम चेहरों को पहचान दिलाई। इन शोज में नजर आए कंटेस्टेंट आम इंसान से सेलिब्रिटी बन गए। ऑडियंस ने अपने वोट्स और प्यार से इन्हें शो का विजेता भी बनाया। टीवी पर दिखने वाले चेहरे अपनी ऑडियंस के घर का हिस्सा बनते गए। कईयों ने शो के बाद अपनी दुनिया को आगे बढ़ाया और कई शो जीतने के बाद गुमनाम हो गए। लेकिन ऑडियंस को धक्का तब लगा जब रियलिटी शो के इन विनर्स की डेथ की खबर सामने आई। शो जीतने वाले ये कंटेस्टेंट अब दुनिया में नहीं रहे।



इश्मीत सिंह

साल 2007 में स्टार प्लस पर आने वाले शो स्टार वॉइस ऑफ इंडिया का खिताब पंजाब के इश्मीत सिंह ने जीता था। हर्षित सक्सेना को हराने वाले इश्मीत ने लोगों का दिल जीता। लेकिन अगले ही साल 2008 में इश्मीत सिंह की डेथ की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया। की डूबने से मौत हो गई। मालदीव के होटल के स्विमिंग पुल में इश्मीत के डूबने से मौत हो गई थी। जांच में ये एक दुर्घटना पाई गई। जबकि इश्मीत के परिवार ने साजिश का आरोप लगाया था। डेथ के समय इश्मीत की उम्र सिर्फ 19 साल थी।

संदीप आचार्य

इंडियन आइडल 2 के विनर संदीप आचार्य भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। संदीप ने शो जीतने के बाद अपनी खूबसूरत मुस्कराहट और जिंदादिली से लोगों का दिल जीता था। लेकिन उन्हें लीवर संबंधित बीमारी की वजह दुनिया छोड़नी पड़ी। 2013 में सिर्फ 29 साल की उम्र में संदीप की मौत की खबर सामने आई।

नितिन चौहान MTV का शो दादागिरी 2 जीतने वाले नितिन चौहान की डेथ ने भी ऑडियंस को हैरान कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक नितिन ने सुसाइड किया था। नितिन ने क्राइम पेट्रोल, MTV स्प्लिट्सविला सीजन 5 में नजर आए थे।



सिद्धार्थ शुक्ला

टीवी की दुनिया में अपना अलग नाम और पहचान बनाने वाले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मशहूर थे। लेकिन बिग बॉस 13 में नजर आने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग पहले से बहुत बढ़ गई। शहनाज गिल के साथ उनकी केमिस्ट्री पसंद की गई।

लेकिन 2 सितंबर 2021 को एक्टर की डेथ ने सभी सदमा दे दिया। सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से होने की खबर सामने आई थी। सिद्धार्थ ने अपने नाम खतरों के खिलाड़ी 7 का भी खिताब किया था।



प्रशांत तमांग

इंडियन आइडल 3 जीतने वाले प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रशांत सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करते थे। उन्होंने कई नेपाली फिल्मों में काम किया।