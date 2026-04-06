करिश्मा तन्ना बनने वाली हैं मां, पति के साथ तस्वीरें शेयर कर दी खुशखबरी, दीया मिर्जा ने भेजी बधाई
टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने तस्वीरों के साथ अपने फैंस को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के बारे में जानकारी दी। अली गोनी, समेत कई एक्टर्स ने एक्ट्रेस को बधाई दी है। करिश्मा 42 साल की उम्र में में बच्चे को जन्म देंगी।
टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि वो और उनके पति वरुण जल्द अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें शेयर करते हुए नए मेहमान की खुशी फैंस और अपने दोस्तों के साथ शेयर की है। करिश्मा और वरुण शादी के 4 साल बाद खुशियों ने दस्तक दी है। घर में नन्हे मेहमान के आने से दोनों परिवार में स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। करिश्मा इस अगस्त को अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं।
करिश्मा तन्ना बनने वाली हैं मां
करिश्मा ने पति वरुण के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा ‘एक छोटा सा चमत्कार, हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट इस अगस्त आ रहा है’। करिश्मा के इस पोस्ट पर अली गोनी, गौहर खान, दलजीत कौर, अनीता हसनंदानी, संजीदा शेख, करिश्मा शर्मा, कृतिका कामरा, दीया मिर्जा, ताहिरा कश्यप, धनश्री वर्मा समेत कई सेलेब्रिटीज ने बधाई भेजी है।
वरुण से की शादी
करिश्मा और वरुण ने फरवरी साल 2022 में शादी की थी। हाल में दोनों ने अपनी चौथी सालगिरह मनाई। करिश्मा 42 साल की उम्र में मां बनने जा रही हैं। इस फेज को एन्जॉय करने के लिए एक्ट्रेस ने अपने सभी प्रोजेक्ट से लंबा ब्रेक लिया हुआ है।
करिश्मा का करियर
बता दें, करिश्मा तन्ना करीब 20 सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। करियर के शुरुआत में एक्ट्रेस को कई टीवी सीरियल में देखा गया था। एक्ट्रेस ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं तो मिलेंगे, देश में निकला होगा चांद, कुसुम, रात होने को है में देखा गया था। करिश्मा ने बिग बॉस 8 में भी भाग लिया था और रनरअप बन कर निकलीं थीं। इसके अलावा एक्ट्रेस ने दोस्ती: फ्रेंड्स फॉरएवर, ग्रैंड मस्ती, रणबीर कपूर की फिल्म संजू, सूरज पे मंगल भारी है जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा सराहना अपनी वेब सीरीज स्कूप के लिए मिली। स्कूप में हंसल मेहता ने डायरेक्ट की थी। फिलहाल करिश्मा जिंदगी के सबसे खूबसूरत पढ़ाव पर हैं और इसे एन्जॉय कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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