तुषार कपूर ने सरोगेसी से पिता बनने से पहले नहीं ली थी अपने डैड से इजाजत, बोले- मैं शादी के लिए…

Feb 13, 2026 05:04 pm IST
तुषार कपूर जब बिना शादी के पिता बने तब हर किसी को हैरानी हुई थी। उन्होंने बताया है कि जब लक्ष्य की सरोगेसी का फैसला लिया तो अपने पिता से नहीं पूछा था। बताया कि वह शादी के लिए नहीं बने और बेटे को मां के बारे में क्या बताया है।

मेरी सहेली से बातचीत में तुषार ने बताया कि सिंगल फादर होने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। इसका क्रेडिट वह अपने पिता जीतेंद्र को देते हैं। वह बताते हैं, 'मैं बहुत पुराने जमाने का हूं- अपने पिता जैसा लेकिन कभी-कभी हम एकदम अलग हैं। यूएस में पांच साल रहने के बाद मैंने इंडिपेंडेंट होकर जीना सीखा। मेरी शादी भी नहीं हुई है। मेरा एक बेटा है और मैं सिंगल फादर हूं। हालांकि मेरे पिता ऐसे नहीं है। वह शादी और परिवार होने में यकीन रखते हैं- वह बहुत ओल्ड स्कूल इंडियन हैं।'

40 साल पिता बनने के लिए मच्योर एज

तुषार ने बताया कि उन्हें सिंगल फादर होना जरा भी परेशान करने वाला नहीं लगता। मेरी सहेली से बातचीत में वह बोले, 'एक बच्चा उतना चैलेंजिंग नहीं होता है। मैं बहुत सोशल पर्सन नहीं हूं, खासकर ट्रैवलिंग करने में मुझे मजा नहीं आता। मैं 40 साल की उम्र में पिता बना। मैं मच्योर था। यह पिता बनने का सही टाइम था ना कि 25 साल जैसा जब समाज आप पर प्रेशर बनाता है।'

शादी पर यकीन पर यह मेरे लिए नहीं

शादी पर तुषार बोले, 'शादी संस्था पर पूरी तरह यकीन करता हूं लेकिन यह मेरे लिए नहीं थी। मेरी चाहत पिता बनने की थी। मुझे अहसास हुआ कि कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप है। मैं किसी से मिला, सूचना मिली, डॉक्टर्स से मिला और चीजें हो गईं। यह प्लान्ड नहीं था बस होता गया। मुझे ईश्वर पर यकीन था और भरोसा बनाए रखा।'

पेरेंट्स से पूछे बिना बने सिंगल फादर

तुषार सिंगल फादर बन रहे हैं, यह बात उन्होंने अपने पिता को नहीं बताई थी। तुषार बोले, 'मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने कभी उनसे पूछने के बारे में सोचा ही नहीं। मैं 39 साल का था। मैं तिरुपति जाते वक्त फ्लाइट में प्रकाश झा से मिला। हम दोस्त नहीं थे लेकिन एक-दूसरे को जानते थे। लौटते समय हमारी फ्लाइट कैंसल हो गई और हमने कारपूलिंग की। रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा, 'अगर आप शादी करने के लिए नहीं बने तो सिंगल फादर बनने के बारे में क्यों नहीं सोचते?' वह अपने परिवार में एक महिला को जानते थे जो इसी उम्र में सिंगल मदर बनी थी।'

धीरे-धीरे हुआ प्रोसेस

तुषार आगे बताते हैं, 'इसके बाद मैंने डॉक्टर्स को कॉल किया। उन्होंने मेरी काउंसलिंग की। हमने एक बार में एक कदम उठाया और फिर मैं फादर बन गया। हमारी संस्कृति में परिवार शुरू करना शुभ माना जाता है, भले ही आपने ये कैसे भी किया हो, गोद लिया हो, शादी की हो या सिंगल पेरेंट हों। रुढ़िवादी भारतीय होने के नाते हम सबकुछ स्वीकार कर लेते हैं।'

बेटे ने कभी मां के बारे में पूछा?

उनके बेटे लक्ष्य ने कभी मां के बारे में पूछा? इस पर तुषार बोले, 'मैंने लक्ष्य को बताया है कि हर तरह के परिवार होते हैं। कभी-कभी पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, कभी पेरेंट गुजर जाता है, कभी अलग शहरों में रहते हैं और कभी बच्चों को गोद लिया जाता है। मैंने उसको उम्र के हिसाब से समझाया है। उसे पता है कि उसका परिवार अलग है लेकिन बाकी की फैमिलीज की तरह वैलिड है।'

