जितेंद्र के गिरने पर बेटे तुषार कपूर ने दिया हेल्थ अपडेट, बताया कैसे हैं एक्टर

जितेंद्र के गिरने पर बेटे तुषार कपूर ने दिया हेल्थ अपडेट, बताया कैसे हैं एक्टर

संक्षेप: जितेंद्र का हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह जरीन खान के प्रेयर मीट पर जाते हुए गिर गए। एक्टर के गिरने पर उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे।

Tue, 11 Nov 2025 11:40 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
जितेंद्र का सोमवार को एक वीडियो सामने आया था जिसे देखकर फैंस भी परेशान हो गए थे। दरअसल, वह फिल्ममेकर संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रेयर मीट के लिए गए थे और इस दौरान उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं। इस वीडियो को देख फैंस उनको लेकर परेशान हो गए थे।

क्या बोले तुषार

अब बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए जितेंद्र के बेटे और एक्टर तुषार कपूर ने बताया कि उनके पिता ठीक हैं। उन्होंने कहा, ‘वह बिल्कुल ठीक हैं, वो बस गिर गए थे थोड़ा।’

फैंस हो गए थे परेशान

बता दें कि जब जितेंद्र गिरे थे तब वहां मौजूद सभी लोग उन्हें उठाने आ गए थे। अच्छी बात यह है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई। इतना ही नहीं वह उठने के बाद फोटोग्राफर्स के सामने हंसते भी हैं।

जितेंद्र का करियर

हिम्मतवाला, कारावान और तोहफा जैसी फिल्म करने वाले जितेंद्र ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्में दी हैं। उनकी ना सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि कई गाने भी हिट थे। हालांकि काफी समय से वह बड़े पर्दे से दूर हैं। लास्ट वह फिल्म हो जाता है प्यार में नजर आए थे जो साल 2005 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने बारिश सीजन 2 में ओटीटी डेब्यू किया था।

कौन थीं जरीन खान

जरीन खान के बारे में बता दें कि वह संजय खान की पत्नी थीं और सुजैन खान, जायद खान, फराह खान अली की मां थीं। वहीं ऋतिक रोशन की एक्स सास थीं। ऋतिक भी इस वक्त सुजैन के साथ खड़े रहे। जरीन 81 साल की थीं और 7 नवंबर को वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थीं।

