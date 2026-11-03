तुषार कपूर को आया कॉल, कहा- मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य 'हैरी बॉक्सर', पुलिस ने क्या कहा?
एकता कपूर के भाई और एक्टर तुषार कपूर के पास एक कॉल आया है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है और 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है।
बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। दरअसल, एकता कपूर के भाई तुषार के पास एक कॉल आया। काॅल करने वाले ने दावा किया कि उसका नाम ‘हैरी बॉक्सर’ है और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। इसके बाद उसने एक्टर से फिरौती की मांग की। एक्टर ने तुरंत मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच 'एंटी-एक्सटॉर्शन सेल' और 'क्राइम ब्रांच' को सौंप दी गई।
जांच में सामने आई बड़ी बात
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान मुंबई पुलिस की तकनीकी टीम ने धमकी भरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग का मिलान अपने डेटाबेस में मौजूद हैरी बॉक्सर के आधिकारिक ऑडियो सैंपल से किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों आवाजों के सैंपल मैच नहीं हुए हैं। यही कारण है कि शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह एक फर्जी कॉल थी और किसी ने केवल डर का माहौल बनाने के लिए गैंग के नाम का इस्तेमाल किया था।
अब क्या करेगी मुंबई पुलिस?
फिलहाल मुंबई पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति की तलाश और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है, जिसने यह ऑडियो मैसेज और कॉल भेजी थी।
कुछ दिन पहले ही टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था निशाना
कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ था। यह घटना 18 अक्टूबर की है। उस दिन टाइगर मुंबई के जुहू इलाके में स्थित एक फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जब वह अपनी कार से ग्राउंड के बाहर निकले, तभी दो शूटरों ने उनकी कार पर पांच राउंड फायरिंग कर दी। इस हमले में टाइगर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर और पास में मौजूद एक व्लॉगर को गोली लग गई। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने मामले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी अनिल पंडित को मुख्य वांछित आरोपी बनाया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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