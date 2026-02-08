Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडtumm se tumm tak aryavardhan get know about doctor mohit, will marrt anu
Tumm Se Tumm Tak:आर्य को पता चलेगी डॉक्टर मोहित की सच्चाई, अनु को बचाने के लिए करेगा ये काम

Tumm Se Tumm Tak:आर्य को पता चलेगी डॉक्टर मोहित की सच्चाई, अनु को बचाने के लिए करेगा ये काम

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में अनु और आर्य के बिछड़ने की कहानी को दिखाया जा रहा है। अनु, डॉक्टर मोहित से शादी करने जा रही है। आर्य ने अपनी आंखों से दोनों की रोके की रस्म को देखा। पुष्पा को पता चलेगा सच?

Feb 08, 2026 02:20 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु से अलग होने के बाद भी आर्य का दिल वहीं अटका हुआ है। आर्य को जब पता चलता है कि आज अनु और डॉक्टर मोहित का रोका है तो वो खुद अपनी आंखों से अनु को किसी और का होता देख चांदनी चौक पहुंच जाता है। आर्य अपनी आंखों के सामने सारी रस्में होता देखता है और फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन डॉक्टर मोहित घर से बाहर आते हैं और सभी को मिठाई देने की बात कहते हैं। अनु जैसे ही शॉल ओढे उस शख्स के पास मिठाई देने पहुंचती है तो वो समझ जाती है कि ये आर्य सर ही हैं। वो उनके पीछे भागती है। दोनों की नजरें मिलती है। लेकिन आर्य इस दर्द के साथ चला जाता है कि अब अनु किसी और की हो रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डॉक्टर मोहित के साथ डेट पर गई अनु

अनु और डॉक्टर मोहित आइसक्रीम डेट पर भी जाते हैं। ऐसे में अनु को अपने और आर्य सर की वो आइसक्रीम डेट याद आती है जब वो बारिश में भीग रहे होते हैं। अनु पुरानी यादों में खो जाती है। वहीं आर्य अपनी अनु को किसी और के साथ देखकर दुखी है। लेकिन कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है।

ये भी पढ़ें:तुम से तुम तक की अनु, निहारिका चौकसे असल जिंदगी में हैं बेहद फैशनेबल
ये भी पढ़ें:एक्टर ओम शिवपुरी की बेटी थी गोविंदा की हीरोइन, फ्लॉप हुआ करियर
tumm se tumm tak

मोहित की सच्चाई आएगी सामने

आने वाले एपिसोड में अनु की मम्मी पुष्पा को मोहित के बर्ताव पर शक होगा। उसे पता चलेगा कि मोहित और उनकी मम्मी चालाक और झूठ बोल रही हैं। मोहित ने मरीजों की दवाइयों और रिपोर्ट के साथ हेराफेरी की है। वहीं आर्य को भी मोहित की सच्चाई पता चलेगी। आर्य ठान लेता है कि वो अब अनु की शादी इस शख्स से नहीं होने देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि आर्य खुद दूल्हा बन अनु के साथ मंडप पर बैठ जाएंगे ताकी डॉक्टर मोहित की वजह से जिंदगी बर्बाद न हो। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि जब मोहित का सच गोपाल को पता चलेगा तो खुद ये शादी तोड़कर बेटी का हाथ आर्य को दे देंगे। लेकिन इस एपिसोड के आने में थोडा इंतजार है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Tumm Se Tumm Tak Sharad Kelkar Niharika Chouksey

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।