Tumm Se Tumm Tak: अनु के हाथ लगी आर्या -राजनंदिनी की शादी की तस्वीर, सच जानते ही होगी बेहोश

संक्षेप: टीवी सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अनु को राजनंदिनी का सच पता चल गया है, अनु सच जानने के लिए आर्या की कोठी तक पहुंच जाती है, यहां उसके साथ हाथ बड़ा सबूत लगता है।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन और अनु की लव स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। हाल में अनु को आर्या के अतीत से जुड़ी राजनंदिनी के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन वो जानना चाहती है कि राजनंदिनी का आर्या से क्या कनेक्शन है। सच जानने के लिए अनु हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं आर्या ने अनु के पीछे झेंडे को लगा दिया है जिससे अनु की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। आने वाले एपिसोड में अनु को आर्या की शादी की तस्वीरें मिलने वाली है। उसे सच पता चल जाएगा कि राजनंदिनी असल में आर्या की पत्नी थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अनु पहुंची आर्या की कोठी जब से अनु को वर्धन ग्रुप की पहली सालगिरह का कार्ड मिला है वो तभी से राजनंदिनी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अनु सबसे पहले आश्रम गई थी जहां वो राजनंदिनी की तस्वीर देखने ही वाली थी कि अचानक वहां झेंडे ने पहुंच कर तस्वीर को आग लगा दी। अब अनु, आर्या की फरीदाबाद वाली कोठी पहुंच गई है। यहां अनु घर मेंघुसकर छानबीन करती नजर आई। अनु के साथ एक तस्वीर लगी जिसमें आर्या दुल्हे के कपड़ों में एक महिला के साथ हैं। लेकिन अनु चेहरा नहीं देख पाती तभी झेंडे चुपके से उन्हें वहां से निकाल देता है।