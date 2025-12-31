Hindustan Hindi News
Tumm Se Tumm Tak: अनु के हाथ लगी आर्या -राजनंदिनी की शादी की तस्वीर, सच जानते ही होगी बेहोश

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अनु को राजनंदिनी का सच पता चल गया है, अनु सच जानने के लिए आर्या की कोठी तक पहुंच जाती है, यहां उसके साथ हाथ बड़ा सबूत लगता है।

Dec 31, 2025 09:00 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्यवर्धन और अनु की लव स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। हाल में अनु को आर्या के अतीत से जुड़ी राजनंदिनी के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन वो जानना चाहती है कि राजनंदिनी का आर्या से क्या कनेक्शन है। सच जानने के लिए अनु हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं आर्या ने अनु के पीछे झेंडे को लगा दिया है जिससे अनु की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। आने वाले एपिसोड में अनु को आर्या की शादी की तस्वीरें मिलने वाली है। उसे सच पता चल जाएगा कि राजनंदिनी असल में आर्या की पत्नी थीं।

अनु पहुंची आर्या की कोठी

जब से अनु को वर्धन ग्रुप की पहली सालगिरह का कार्ड मिला है वो तभी से राजनंदिनी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अनु सबसे पहले आश्रम गई थी जहां वो राजनंदिनी की तस्वीर देखने ही वाली थी कि अचानक वहां झेंडे ने पहुंच कर तस्वीर को आग लगा दी। अब अनु, आर्या की फरीदाबाद वाली कोठी पहुंच गई है। यहां अनु घर मेंघुसकर छानबीन करती नजर आई। अनु के साथ एक तस्वीर लगी जिसमें आर्या दुल्हे के कपड़ों में एक महिला के साथ हैं। लेकिन अनु चेहरा नहीं देख पाती तभी झेंडे चुपके से उन्हें वहां से निकाल देता है।

राजनंदिनी की तस्वीर

नये एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु, आर्या के ऑफिस के अंदर जाकर कुछ ऐसे पेपर देख लेती है जिससे उसे राजनंदिनी से जुड़ा सच पता चल जाता है। अनु को पता चल जाता है कि राजनंदिनी और आर्या पति-पत्नी थे। वो ये जानते ही बेहोश हो जाती है। अनु के बेहोश होते ही आर्या वहां आ जाता है और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अनु को बेहोशी की हालत में आर्या और राजनंदिनी की शादी की झलकियां दिखती हैं। आर्या अब खुद से अनु को सच बताएगा या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है।

