Tumm Se Tumm Tak Spoiler: आर्य ने की रजनी की बोलती बंद, जालंधर के साथ मिला होगा नील?
सीरियल तुम से तुम तक में आर्य ने रजनी की बोलती बंद कर दी है। अब सिमरन और नील की शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। जालंधर आर्य को मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन झेंडे पहले ही तैयार है।
सीरियल तुम से तुम तक में अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनु और आर्य वर्धन की नहीं बल्कि सिमरन और नील की। पहले रजनी अपनी बेटी की शादी के खिलाफ थी। लेकिन आर्य ने रजनी के अतीत का सच सबके सामने लाकर उसकी भी बोलती बंद कर दी है। आर्य ने पुष्पा और गोपाल के सामने बताया कि रजनी का पति उसे छोड़कर नहीं गया बल्कि उन्होंने ही तलाक दे दिया था ये सच सामने आने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहां सिमरन और अनु आ जाते हैं। सिमरन पूछती है कि उसकी मां ने ऐसा क्यों किया था औरए सच छुपा कर क्यों रखा।
रजनी की बोलती बंद
कहानी में आगे पता चलेगा कि रजनी ने अपने प्यार को पाने के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा ली थी। वो भी पति को तलाक देकर प्रेमी के साथ भाग गई थीं। बेटी सिमरन के जन्म के बाद उस प्रेमी ने रजनी का साथ छोड़ दिया था। अब रजनी अपने पति से माफी मांगेंगी। वहीं आर्य भी रजनी को समझाएंगे कि अगर उनकी लव मैरिज नहीं चली तो ये जरूरी नहीं कि सिमरन की भी नहीं चलेगी। इसके बाद रजनी सिमरन और नील के रिश्ते के लिए मान जाएगी और चांदनी चौक में शादी की तैयारियां शुरू होगी।
अनु और आर्य करेंगे शादी के काम
सिमरन और नील की शादी की सभी जिम्मेदारियां आर्य ने उठाई है और अनु के साथ मिलकर वो सारे काम भी करते नजर आएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब जालंधर और रघुपति अपनी चाल चलेंगे। ऐसा हो सकता है उनके साथ नील भी मिला हुआ है। दरअसल, एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नील के फोन पर एक मैसेज आता है। इससे समझा जा रहा है कि वो शायद जालंधर से मिला होगा।
झेंडे की तैयारी
दूसरी तरफ झेंडे को समझ आ गया कि आर्य वर्धन को खतरा है। इसलिए उसने आर्य की सिक्योरिटी बढ़ा दी और जालंधर का पता लगा रहा है। झेंडे जालंधर का पता लगाने के लिए रघुपति का पीछा करेगा। झेंडे की तैयारी के आगे जालंधर आर्य को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
राजनंदिनी का सच
वहीं अब आर्य और अनु की शादी की भी डेट सामने आ गई है। दोनों की शादी धूम धाम से होने वाली है। इस शादी ने खिलाफ मानसी और मीरा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन शादी के बाद राजनंदिनी का सच बाहर आएगा। इस सच के साथ गायत्री का दूसरा बेटा भी शो में वापस आने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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