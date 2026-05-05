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Tumm Se Tumm Tak Spoiler: आर्य ने की रजनी की बोलती बंद, जालंधर के साथ मिला होगा नील?

May 05, 2026 03:29 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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सीरियल तुम से तुम तक में आर्य ने रजनी की बोलती बंद कर दी है। अब सिमरन और नील की शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। जालंधर आर्य को मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन झेंडे पहले ही तैयार है।

Tumm Se Tumm Tak Spoiler: आर्य ने की रजनी की बोलती बंद, जालंधर के साथ मिला होगा नील?

सीरियल तुम से तुम तक में अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनु और आर्य वर्धन की नहीं बल्कि सिमरन और नील की। पहले रजनी अपनी बेटी की शादी के खिलाफ थी। लेकिन आर्य ने रजनी के अतीत का सच सबके सामने लाकर उसकी भी बोलती बंद कर दी है। आर्य ने पुष्पा और गोपाल के सामने बताया कि रजनी का पति उसे छोड़कर नहीं गया बल्कि उन्होंने ही तलाक दे दिया था ये सच सामने आने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहां सिमरन और अनु आ जाते हैं। सिमरन पूछती है कि उसकी मां ने ऐसा क्यों किया था औरए सच छुपा कर क्यों रखा।
रजनी की बोलती बंद
कहानी में आगे पता चलेगा कि रजनी ने अपने प्यार को पाने के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा ली थी। वो भी पति को तलाक देकर प्रेमी के साथ भाग गई थीं। बेटी सिमरन के जन्म के बाद उस प्रेमी ने रजनी का साथ छोड़ दिया था। अब रजनी अपने पति से माफी मांगेंगी। वहीं आर्य भी रजनी को समझाएंगे कि अगर उनकी लव मैरिज नहीं चली तो ये जरूरी नहीं कि सिमरन की भी नहीं चलेगी। इसके बाद रजनी सिमरन और नील के रिश्ते के लिए मान जाएगी और चांदनी चौक में शादी की तैयारियां शुरू होगी।

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अनु और आर्य करेंगे शादी के काम

सिमरन और नील की शादी की सभी जिम्मेदारियां आर्य ने उठाई है और अनु के साथ मिलकर वो सारे काम भी करते नजर आएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब जालंधर और रघुपति अपनी चाल चलेंगे। ऐसा हो सकता है उनके साथ नील भी मिला हुआ है। दरअसल, एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नील के फोन पर एक मैसेज आता है। इससे समझा जा रहा है कि वो शायद जालंधर से मिला होगा।

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झेंडे की तैयारी

दूसरी तरफ झेंडे को समझ आ गया कि आर्य वर्धन को खतरा है। इसलिए उसने आर्य की सिक्योरिटी बढ़ा दी और जालंधर का पता लगा रहा है। झेंडे जालंधर का पता लगाने के लिए रघुपति का पीछा करेगा। झेंडे की तैयारी के आगे जालंधर आर्य को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।

राजनंदिनी का सच

वहीं अब आर्य और अनु की शादी की भी डेट सामने आ गई है। दोनों की शादी धूम धाम से होने वाली है। इस शादी ने खिलाफ मानसी और मीरा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन शादी के बाद राजनंदिनी का सच बाहर आएगा। इस सच के साथ गायत्री का दूसरा बेटा भी शो में वापस आने वाला है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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