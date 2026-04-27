Tumm Se Tumm Tak Alert: आर्य वर्धन का निकलेगा भिखारी से कनेक्शन, अनु को सिद्धि मां बताएगी सच्चाई
Tumm Se Tumm Tak Alert सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आर्य का कनेक्शन एक भिखारी से निकलने वाला है। अनु को आने वाले सपने का जवाब सिद्धि मां देने वाली है। ये ट्विस्ट कहानी बदलने वाला है।
Tumm Se Tumm Tak Alert टीवी सीरियल तुम से तुम तक की कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आ गया है। आर्य वर्धन को आए हार्ट अटैक के बाद से अनु एक राजीव भाटिया नाम के शख्स की तलाश कर रही है। अनु को जालंधर ने फोन कर कहा था कि वो राजीव की तलाश आर्य वर्धन के घर की अलमारी में करे। अनु जब अलमारी से निकले डॉक्यूमेंट को चेक कर रही होती हो तभी उसे राजीव भाटिया के नाम का एक सर्टिफिकेट मिलता है। तभी आर्य वहां आ जाता है। लेकिन अनु बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। रास्ते में अनु को एक बिखारी मिलता है जो अनु को राजीव भाटिया के बारे में बताता है।
भिखारी ने दिया राजीव भाटिया से जुड़ा हिंट
ये वही भिखारी होता है जिसने पहले भी अनु पर पत्थर मारे होते हैं। और इस बार वो कहता है कि उसे ओता है कि अनु राजीव भाटिया की तलाश कर रही है। ये भिखारी राजीव का नाम कहने के बाद रोने लगता है। अनु को उम्मीद होती है कि इस शख्स को राजीव के बारे में पता है तो जरूर मदद मिल जाएगी। लेकिन असल में वो भिखारी अनु को बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है।
सपने में दिखा कोई खास
अब अनु अपने घर में सो रही होती है। उसे सपने में कुछ दिखाई देता है। अनु को ऐसे सपने पहले भी आए हैं। लेकिन इस बार उसने जो देखा वो उसे परेशान कर देता है। वो हडबडा कर उठती है। अपनी मम्मी पापा को बुरे सपने के बारे में बताती है। अनु समझ नहीं पाती कि उसे ऐसे सपने क्यों आते हैं। आखिर वो कौन है जो उसे सपने में दिखता है।
माता के मंदिर जाएगी अनु
अनु की परेशानियों को दूर करने के लिए अब सिद्धि मां फिर से शो में एंट्री लेने वाली हैं। इस बारे सिद्धि मां अनु से कहेंगी कि वो उस माता की मूर्ति को ध्यान से देखे। और इन माता के मंदिर में जाकर अपने सवालों के जवाब मांगे। अनु अब माता के मंदिर जाएगी जहां उसे अपने और आर्य से जुड़े सच का पता चलेगा। लेकिन उससे पहेले अनु को राजीव भाटिया की हकीकत पता चलनी है।
भिखारी से निकलेगा आर्य का कनेक्शन
आगे आने वाले एपिसोड में ये खुलासा होगा कि आर्य ही राजीव भाटिया है और वो उसी जगह रहते थे जहां से वो भिखारी रहता है। आर्य के बचपन और जीवन के संघर्ष के बारे में जानकर अनु इमोशनल हो जाएगी। वहीं अनु और सिमरन की लड़ाई हो गई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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