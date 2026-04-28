Tumm Se Tumm Tak Twist: रजनी ने अनु को बताया तालाब की गंदी मछली, आर्य ने झेंडे को कमरे में किया बंद
Tumm Se Tumm Tak Twist टीवी सीरियल तुम से तुम तक में रजनी ने अनु को तालाब की गंदी मछ्ली बताएगी। वो कहेगी की अनु की वजह से ही उनकी बेटी सिमरन बिगड़ गई है। वहीं आर्य ने झेंडे को एक कमरे में बंद कर दिया है और राजीव का सच बताने के लिए अनु के पास पहुंच गया है।
Tumm Se Tumm Tak Twist टीवी सीरियल तुम से तुम तक में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। अनु पिछले कुछ हफ्तों से राजीव भाटिया का सच जानने की कोशिश कर रही है। उसके साथ राजीव के नाम का सर्टिफिकेट लगा है। और एक भिखारी मिला है जो राजीव का सच जानता है। लेकिन अनु तक ये सच नहीं पहुंच पा रहा है। इसी बीच अनु को अपनी दोस्त सिमरन की सीक्रेट लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। लेकिन सिमरन की मां रजनी। अनु की जैसे बेइज्जती करती है उसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा होगा।
सिमरन की सीक्रेट लव स्टोरी
अनु देखती है कि सिमरन किसी से मुंह छुपाकर बाइक पर बैठकर चली गई है। अनु उस बाइक का पीछा करती है। वो दोनों को एक दूसरे से चुपके-चुपके मिलते हुए देख लेती है। दरअसल, सिमरन जिस लड़के से प्यार करती है वो कोई और नहीं बल्कि नील है जिससे अनु की शादी होने वाली थी। अनु दोनों को साथ देखकर वहां से चली जाती है। सिमरन उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो नाराज होती है।
अनु की कर दी बेइज्जती
आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सिमरन अपनी दोस्त को मना लेती है। अनु भी मान जाती है और नील और सिमरन के रिश्ते को अप्रूव कर देती है। वो दोनों को मिलवाती है और जोड़ी की नजर उतारती हैं। लेकिन तभी अचानक वहां सिमरन की मां रजनी पहुंच जाती है। वो बेटी को थप्पड़ मारती है। लेकिन जैसे ही अनु रोकने की कोशिश करती है वो उसकी बेइज्जती कर देती है। रजनी, अनु से कहती है कि वो ही तालाब की गंदी मछली है। उसने सभी लड़कियों को बिगाड़ दिया है। उसकी वजह से सिमरन भी लव मैरिज के बारे में सोच रही है। अपनी रजनी आंटी से ये बातें सुन अनु की आंख भर आती है। रजनी यहीं शांत नहीं होती। वो अनु के घर जाकर पुष्पा और गोपाल से अनु के बारे में बोलती है कि उसी की वजह से सिमरन बिगड़ गई है। अनु और सिमरन का मिलना अब बंद हो गया है।
राजीव की सच्चाई आई सामने
आगे ये भी दिखाया जाएगा कि अनु को राजीव भाटिया का सच बताने के लिए आर्य वर्धन अपने दोस्त झेंडे को एक कमरे में बंद कर चला जाता है। क्योंकि वो इस बार अनु से झूठ बोलकर उसे नहीं खोना चाहता। जालंधर भी अनु को राजीव का सच बताने वाला था। लेकिन आर्य पहले ही अनु को बता देना है कि वो ही राजीव है। सच जानने के बाद अनु, आर्य का साथ नहीं छोड़ती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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