Tumm Se Tumm Tak Spoiler: बाथरूम में रोमांटिक होंगे अनु-आर्य, यशवर्धन का होगा आमना-सामना
टीवी सीरियल तुम से तुम में अनु एक शख्स को आर्यवर्धन से मिलवाने के लिए लेकर आएगी। ये शख्स यशवर्धन होगा जो आर्य को देखकर भाग जाएगा। इसके अलावा अनु और आर्य के बीच बाथरूम रोमांस देखने को मिलने वाला है।
टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अब अनु और आर्यवर्धन की शादी के बाद वाली दिक्कतें शुरू होने वाली है। हाल के एपिसोड में दिखाया गया था कि मानसी गृह प्रवेश की रस्म में आर्य से हरियाणा वाला फार्महाउस अपने नाम करवा लेती है। वहीं मीरा को शादी का सदमा कुछ ऐसा लगा कि वो ऑफिस में हिज शराब पी कर सो जाती है। लेकिन अनु और आर्य अपनी शादी एन्जॉय कर रहे हैं। दोनों के बीच कई रोमांटिक पल आने वाले हैं जो इनके फैंस को खुश कर देंगे। जैसे जब अनु नहाने जाएगी तो गलती से शावर चल जाएगा। अनु को बचाने के लिए आर्य आएगा और दोनों के बीच एक रोमांटिक पल दिखाया जाएगा।
यशवर्धन आएगा सामने
आगे वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनु और आर्य पग फेरों की रस्म के लिए अपने मायके में वापस जाएगी। पुष्पा और गोपाल बेटी और दामाद का स्वागत करते हैं। तभी अचानक अनु यशवर्धन को अपने साथ ले आती है। वो कहती है कि मैं आपको अपने पति आर्य से मिलवाती हूं। आर्य और यशवर्धन पहली बार आमने-सामने होंगे। आर्य लगेगा कि उसने इस शख्स को पहले कहीं देखा है। तभी यशवर्धन आर्य को देखते ही वहां से भाग जाता है। वो सीधे सिद्धि मां के पास पहुंचता है। और बार-बार पूछता है कि आखिर वो आर्य को देखकर भाग क्यों जाता है। उसे पुराना कुछ याद नहीं। वो बार-बार पूछता है कि आखिरी वो कौन है। यशवर्धन अपनी याददाश्त खो चुका है। अब उसे सिद्धि मां उसकी पहचान बताएगी। वो कहेंगी की अब सही समय आ गया है।
अनु को आएंगे राजनंदिनी के सपने
आगे शो में एक तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अनु और आर्य की शादी के बाद एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी जाएगी। इस पार्टी में सभी मेहमान शामिल होंगे और अंत में आर्य और अनु एक दूसरे को गले लगाएंगे। तभी अनु को फिर से राजनंदिनी से जुड़ा फ्लैशबैक दिखेगा। उसका सिर घूमेगा और चक्कर खा कर वो बेहोश हो जाएगी। अनु की ऐसी हालत देख गायत्री परेशान हो जाएगी। आर्य उसे उठाकर रूम में ले जाएगा। अब धीरे-धीरे राजनंदिनी से जुडी सच्चाई सबके सामने आने वाली है।
आर्य और अनु के बीच होगा किचन रोमांस
दूसरी तरफ अनु और आर्य किचन में मस्ती करते दिखेंगे। आर्य, अनु की मदद के लिए उसके साथ किचन में काम करते दिखेंगे। दोनों के बीच का ये कनेक्शन ऑडियंस को पसंद आने वाला है। इसके साथ ही सीक्रेट रूम का राज भी खुलने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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