Tumm Se Tumm Tak: पलटने वाली है अनु की दुनिया, उठेगा आर्य वर्धन के सबसे बड़े राज से पर्दा

Tumm Se Tumm Tak: पलटने वाली है अनु की दुनिया, उठेगा आर्य वर्धन के सबसे बड़े राज से पर्दा
Tumm Se Tumm Tak 11th April Update टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु, राजीव भाटिया का पता लगाने के लिए एक ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां उसे एक लेटर मिलता है। आगे खुलासा होगा कि राजीव ही आर्य है। ये सच अनु की दुनिया पलटने वाला है।
Tumm Se Tumm Tak 11th April Update टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अनु और आर्य वर्धन का रोका हो गया है। दोनों अपने रिश्ते को लेकर खुश हैं और एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। हाल में अनु जब रोका सेरेमनी के बाद वापस ऑफिस गई तो उसके साथ के कलीग उसे गले लगाकर बधाई देते हैं। लेकिन एक शख्स अनु पर अपने ही बॉस से शादी करने का ताना भी मारता है जिसे सुनते ही अनु असहज हो जाती है। लेकिन तभी आर्य वहां आता है और बात को संभाल लेता है। पूरे ऑफिस में मिठाई के साथ लंच भी दिया जाता है। ये सब देख कर मीरा चिढ़ जाती है।
मीरा को हुई अनु और आर्य से चिढ़
मीरा की चिढ़ तब और बढ़ जाती है जब आर्य, अनु को अपने केबिन में ले जाते हैं। यहां दोनों अपने जीवन के नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। दोनों का ये रोमांस मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो केबिन के बाहर खड़े होकर बस अनु की किस्मत से चिढ़ती रहती है। अब मीरा आगे अनु के मम्मी पापा के साथ कैटरिंग वालों की मीटिंग फिक्स करती है। अनु की शादी की तैयारियों में जुटी पुष्पा को जब पता चलता है कि एक रॉयल प्लेट की कीमत 7 हजार से अधिक है तो उनके होश उड़ जाते हैं। मीरा और झेंडे पुष्पा और गोपाल का ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान हो जाते हैं।
अनु को मिला राजीव का लिखा हुआ लेटर
दूसरी तरफ अनु को जब से राजीव भाटिया के बारे में पता चला है वो उसकी तलाश में हैं। उसके हाथ एक ऐसा लेटर लगता है जो कभी राजीव ने राजनंदिनी के लिए लिखा था अनु सोचती है कि अगर राजनंदिनी आर्य की वाइफ थी तो राजीव कौन है जिसने अपने प्यार का इज़हार किया हुआ है। अनु इसके आगे की भी जांच करने में लग जाती है।
पलटने वाली है अनु की दुनिया
नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जालंधर अनु से कहता है कि जब उसे पता चलेगा कि ये राजीव भाटिया कौन है तो उससे उसकी पूरी दुनिया भी पलट जाएगी। अनु ये सुनकर हैरान होगी। वो गायत्री मां से राजनंदिनी और राजीव भाटिया के बारे में सवाल पूछती है। ये सुनते ही गायत्री मां के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले की मां कुछ जवाब दे पाती, वहां आर्य पहुंच जाता है। आर्य को देखकर सभी चुप हो जाते हैं। लेकिन आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्य ही राजीव भाटिया है और गायत्री उसकी मां नहीं होती है ये सुनते ही अनु को झटका लगने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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