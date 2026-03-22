तुम्बाड वाले राही अनिल बर्वे ने जीरो बजट में बना डाली हॉरर फिल्म, देखने के लिए एक पैसा भी नहीं होगा खर्च
Horror Film: अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको तुम्बाड वाले डायरेक्ट राही अनिल बार्वे की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने जीरो बजट में बनाई है। इस फिल्म को आप घर बैठे फ्री में देख सकते हैं।
जब भी हॉरर फिल्मों की बात होती है तुम्बाड का नाम जरूर आता है। तुम्बाड एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है। अगर आपको भी तुम्बाड पसंद आई थी तो हम आपको तुम्बाड के डायरेक्टर की एक और हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने जीरो बजट में तैयार किया है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है मन पिशाच। ये फिल्म राही अनिला का एआई के साथ एक शानदार एक्सपेरिमेंट है।
कब रिलीज हुई ये फिल्म?
मन पिशाच एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसे राही अनिल बर्वे ने AI की मदद से बनाया है। ये फिल्म राही अनिल ने 17 मार्च को रिलीज की है। उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने के बाद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बताया है कि उन्होंने ये फिल्म कैसे बनाई है।
घर पर फ्री में बैठे देखें ये फिल्म
राही अनिल बर्वे की इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। इस फिल्म के बजट की तरह ही आपको फिल्म देखने के लिए भी जीरो खर्चा करना होगा। फिल्म को आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर राही अनिल बर्वे ने फिल्म शेयर करने के साथ एक मैसेज भी दिया है।
80 मिनट की ये फिल्म बनाने की जर्नी
राही अनिल बर्वे ने लिखा- उन सभी ब्रोक, स्ट्रगलिंग फिल्ममेकर के लिए जो जीरो-बजट फिल्म बनाना चाहते हैं। क्या कोई एक शख्स घर पर अपने पर्सनल कंप्यूटर पर एक 80 मिनट की फिल्म बना सकता है? हां, मैं पैसे खर्च कर सकता था, लोग हायर कर सकता था और बेहत विजुअल्स बना सकता था। लेकिन तब एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता। असली सवाल था- क्या एक ब्रोक फिल्ममेकर इसे अकेले बना सकता है?
राही अनिल बर्वे ने बताया फिल्म बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
राही अनिल ने ये भी बताया कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए इंसान को क्या चाहिए। उन्होंने लिखा इसके लिए चाहिए होगा- लिखने की क्षमता, कल्पनाशीलता, एक बेसिक लैपटॉप, फ़ोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर, और धैर्य और लगन।
क्या है फिल्म मन पिशाच का प्लॉट?
अनिल बर्वे की ये फिल्म 1 घंटे 20 मिनट और 20 सेकेंड की फिल्म है। अगर फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म में एक पुरातत्व अधिकारी होता है जो एक ऐसे गांव में जाता है जहां अजीब से नियम होते हैं। लोग भी अजीब से होते हैं। वो अधिकारी अपने किसे प्रोजेक्ट के लिए वहां जाता है, लेकिन उस दौरान उसके साथ जो चीजें होती हैं वो आपको परेशान करेंगी। क्या वो अधिकारी उस गांव से निकाल पाता है? फिल्म की कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है।
शानदार विजुअल्स के साथ बनाई ये एआई फिल्म
मन पिशाच के विजुअल्स भी काफी शानदार हैं। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो फटाफट इस फिल्म को देख डालिए। फिल्म को यूट्यूब यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर राही अनिल बर्वे की तारीफ हो रही है। लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को जरूरत है राही अनिल बर्वे जैसे टैलेंट को पहचानने की।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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