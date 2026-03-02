Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Tumbbad 2 में हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री! जानिए कैसा होगा फिल्म में उनका रोल

Mar 02, 2026 06:38 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tumbbad 2 Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग का दुनिया लोहा मानती रही है, और अब वह फिल्म तुम्बाड-2 में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट चरम पर है।

Tumbbad 2 में हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री! जानिए कैसा होगा फिल्म में उनका रोल

साल 2018 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म 'तुंबाड' के फैंस के लिए गुड न्यूज है। काफी वक्त से फिल्म के सीक्वल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, आज 2 मार्च को मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। उससे भी एक्साइटिंग बात यह है कि फिल्म के पार्ट-2 में दिग्गज एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह और पेन स्टूडियोज ने इस खबर पर मुहर लगाई है। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह बताया है कि फिल्म में उनका किरदार किस तरह का रहने वाला है। पिछली फिल्म सुपरहिट रही थी, इसलिए इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें रहेंगी।

कैसा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार?

फिल्म में अपने रोल को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा 'तुंबाड' की ऑरिजनैलिटी और इसकी एटमॉसफेरिक स्टोरी टेलिंग की तारीफ की है। जब सोहम ने मुझे सीक्वल का विजन सुनाया, तो मुझे कहानी बहुत पसंद आई और मैं इस सफर का हिस्सा बन गया। मेरा किरदार काफी जटिल और कई परतों वाला है। मैं इस अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए काफी एक्साइटेड हूं।' हालांकि, उनके किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फिल्म के लोककथा वाले हिस्से के लिए बेहद अहम होगा।

ये भी पढ़ें:इमोशनल सीन में क्यों नहीं रोते थे दिलीप कुमार? नवाजुद्दीन ने बताया यह सीक्रेट

सोहम शाह में दिखा अलग ही एक्साइटमेंट

प्रोड्यूसर और एक्टर सोहम शाह ने नवाज के टीम में शामिल होने पर कहा कि वह नवाज की इंटेंसिटी और ऑथेंटिसिटी के कायल हैं। सोहम के मुताबिक नवाज के आने से फिल्म की कहानी की गहराई और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पेन स्टूडियोज के डॉ. जयंतीलाल गड़ा ने बताया कि 'तुंबाड 2' के साथ वे सिनेमाई अनुभव को एक अलग ही लेवल पर ले जाने की तैयारी में हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस विजन के लिए एकदम फिट बैठते हैं।

ये भी पढ़ें:'जब वो हॉलीवुड फिल्मों...', इरफान खान संग नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थी अनबन?

अक्षय खन्ना को पछाड़ नवाज ने मारी बाजी

पिछले महीने HT की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि इस रोल के लिए अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नामों पर विचार किया जा रहा था। आखिरकार मेकर्स ने नवाजुद्दीन के नाम पर अंतिम मुहर लगाई। हालांकि फिल्म के सीक्वल का प्रोडक्शन अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन नवाज की एंट्री ने इसे साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बना दिया है। बता दें कि 'तुंबाड' साल 2018 में रिलीज हुई थी और धीरे-धीरे इसने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया। साल 2024 में जब यह फिल्म दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर सबको हैरान कर दिया।

ये भी पढ़ें:तुम्बाड वाले सोहम शाह ने अनाउंस की अगली फिल्म, रिलीज किया पोस्टर
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Nawazuddin Siddiqui

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।