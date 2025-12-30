Tumm Se Tumm Tak: आर्या के अतीत का सच जान बेहोश होगी अनु, मीरा चलेगी नई चाल

संक्षेप: टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्या, अनु के पास होने के बाद उसे प्रोपोज करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आता है और आर्या ये कर्ण नहीं पाएगा। वहीं अनु आर्या के अतीत का सच जानने के बाद बेहोश हो जाएगी।

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्या और अनु एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आर्या अनु को प्रोपोज करने की तैयारी कर रहा है। वहीं अनु भी इस प्रोपोजल के इंतजार में बैठी है। लेकिन कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आर्या ने मीरा को फटकार लगाने और उसका ट्रांसफर करने के बाद अनु को जल्दी ऑफिस आने को कहा था। आर्या चाहता था कि वो अनु को प्रोपोज कर दे। लेकिन उससे पहले ही अनु को आर्या के अतीत के बारे में पता चल जाता है।



राजनंदिनी का सच

दरअसल, अनु ऑफिस में होती है तभी उनकी साथी उन्हें अपने लैपटॉप में गायत्री मां के बर्थडे की तस्वीरें दिखा रही होती है। तभी अनु के सामने वर्धन ग्रुप की पहली सालगिरह का एक फोल्डर खुल जाता है। इस फोल्डर में एक इनविटीशन कार्ड होता है जिसमें आर्या के साथ राजनंदिनी का नाम लिखा होता है। अनु ये नाम पढ़ने के बाद हैरान हो जाती है। वो झेंडे से इस बारे में पूछती है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बाद में अनु को समझ आ जाता है कि ये कोई इंसान है जिसका आर्या से कनेक्शन है।





अनु होगी बेहोश

अनु को आश्रम से राजनंदिनी की कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन वो सच जानने के लिए आर्या को बिना बताए उनके ऑफिस में घुस जाती है। इसी दौरान उसके हाथ एक ऐसा पेपर लगता है जिससे ये साबित हो जाता है कि राजनंदिनी आर्या की पत्नी थी। वो बेहोश हो जाएगी और आर्या ही उसकी मदद करते हुए हॉस्पिटल ले जाएगा। अनु टेंशन में हॉस्पिटल से भी भाग जाएगी।



अनु बनेगी वर्धन परिवार की बहू?