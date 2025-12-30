Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTum Se Tum Tak Update: Anu faints after learning about Arya's marriage
Tumm Se Tumm Tak: आर्या के अतीत का सच जान बेहोश होगी अनु, मीरा चलेगी नई चाल

Tumm Se Tumm Tak: आर्या के अतीत का सच जान बेहोश होगी अनु, मीरा चलेगी नई चाल

संक्षेप:

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्या, अनु के पास होने के बाद उसे प्रोपोज करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आता है और आर्या ये कर्ण नहीं पाएगा। वहीं अनु आर्या के अतीत का सच जानने के बाद बेहोश हो जाएगी।

Dec 30, 2025 07:30 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल तुम से तुम तक में आर्या और अनु एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आर्या अनु को प्रोपोज करने की तैयारी कर रहा है। वहीं अनु भी इस प्रोपोजल के इंतजार में बैठी है। लेकिन कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आर्या ने मीरा को फटकार लगाने और उसका ट्रांसफर करने के बाद अनु को जल्दी ऑफिस आने को कहा था। आर्या चाहता था कि वो अनु को प्रोपोज कर दे। लेकिन उससे पहले ही अनु को आर्या के अतीत के बारे में पता चल जाता है।

राजनंदिनी का सच

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, अनु ऑफिस में होती है तभी उनकी साथी उन्हें अपने लैपटॉप में गायत्री मां के बर्थडे की तस्वीरें दिखा रही होती है। तभी अनु के सामने वर्धन ग्रुप की पहली सालगिरह का एक फोल्डर खुल जाता है। इस फोल्डर में एक इनविटीशन कार्ड होता है जिसमें आर्या के साथ राजनंदिनी का नाम लिखा होता है। अनु ये नाम पढ़ने के बाद हैरान हो जाती है। वो झेंडे से इस बारे में पूछती है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बाद में अनु को समझ आ जाता है कि ये कोई इंसान है जिसका आर्या से कनेक्शन है।

ये भी पढ़ें:टीवी के ये एक्टर्स कभी थे पति-पत्नी, तलाक ने अलग कर दिए इनके रास्ते
tumm se tumm tak


अनु होगी बेहोश

अनु को आश्रम से राजनंदिनी की कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन वो सच जानने के लिए आर्या को बिना बताए उनके ऑफिस में घुस जाती है। इसी दौरान उसके हाथ एक ऐसा पेपर लगता है जिससे ये साबित हो जाता है कि राजनंदिनी आर्या की पत्नी थी। वो बेहोश हो जाएगी और आर्या ही उसकी मदद करते हुए हॉस्पिटल ले जाएगा। अनु टेंशन में हॉस्पिटल से भी भाग जाएगी।

अनु बनेगी वर्धन परिवार की बहू?

नए एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे आर्या, अपने अतीत के बारे में अनु को खुद से बताते हुए उसे शादी के लिए प्रोपोज करेगा। गायत्री मां पहले ही अनु को पसंद करती है। ऐसे में अगर अनु ही घर की बहू बनती है तो उन्हें बहुत खुशी होगी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Tumm Se Tumm Tak

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।