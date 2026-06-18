तुमको देखा तो ये ख्याल आया…, 8 पैग लगाने के बाद ये गजल लिखने बैठा था लेखक, 9 मिनट में हो गया था तैयार
Bollywood Kissa: पंकज उदास के गजल सुनते हैं? फिर ताे आपने ‘तुमको देखा तो ये ख्याल आया…’ भी सुना होगा। आपको पता है लेखक ने 8 पैग पीने के बाद ये गाना लिखा था।
जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गजल 'तुमको देखा तो ये ख्याल आया...' सुनी है? फिल्म 'साथ साथ' (1982) के इस गाने के बाेल सिर्फ 9 मिनट में लिखकर कर तैयार हो गए थे। जी हां, सिर्फ नौ मिनट। आइए आपको इसके पीछे की एक मजेदार कहानी बताती हूं। दरअसल, इस फिल्म को यश चोपड़ा बना रहे थे। उन्होंने इस गाने के बोल लिखने की जिम्मेदारी गीतकार-लेखक जावेद अख्तर को दी थी।
फिर क्या हुआ?
चलिए आगे की कहानी आपको जावेद अख्तर के ही शब्दों में बताते हैं। हुआ क्या था कोलकाता में FICCI का एक इवेंट था। उस इवेंट में जावेद अख्तर ने ये किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था, 'सिलसिला के बाद, यश चोपड़ा का चौथा असिस्टेंट मेरे पास आया और उसने रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी फिल्म के लिए गाने लिखूं। बेशक, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैं मान गया। मैंने गाने लिखे, लेकिन क्योंकि मैं फ्री में काम कर रहा था इसलिए एक अधूरा रह गया। वह बेचारा हर शाम आता और गाना मांगता, और उन दिनों मैं खूब शराब पीता था।'
जावेद अख्तर ने पी रखे थे 8 पैग
उन्होंने आगे कहा, 'हर शाम, हम शराब पीते, बातें करते और फिर 2 बजे ये तय करते कि हम गाना कल खत्म करेंगे। मैं इसे टालता रहा, फिर एक दिन, उस बेचारे ने पूछा। ये आधी रात के बाद की बात है, आठवें या नौवें पैग के बाद, मैंने एक कागज और एक पेन मांगा और इस सिलसिले को खत्म करने का फैसला किया। मुझे पक्का पता है कि मैंने वो गाना नौ मिनट में इसलिए लिखा क्योंकि उसे आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। वह अपनी घड़ी देखता रहा और मैंने जल्दी-जल्दी गाना लिखकर उसे दिया।'
करोड़ों में हैं व्यूज
यूट्यूब पर इस गाने को आज भी सुना जाता है। जगजीत सिंह के फैंस आज भी इस गाने के दीवाने हैं। यही कारण है कि यूट्यूब पर इस गाने के 4.2 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं।
इन पर फिल्माया गया था ये गाना
ये गाना फिल्म 'साथ साथ' में था, जिसमें फारूक शेख, दीप्ति नवल, सतीश शाह और नीना गुप्ता ने एक्टिंग की थी। कम बजट में बनी इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों, दोनों का भरपूर प्यार मिला था। अपनी सादगी, बेहतरीन कहानी और गानों के लिए इसे आज भी एक क्लासिक फिल्म माना जाता है।
इस लिंक पर क्लिक करके सुनिए पूरा गाना
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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