Tuesday BO Report: रजनीकांत की ‘जेलर 2’ की आंधी में उड़ गई तीन फिल्में, जानिए कलेक्शन

Tuesday BO Report: रजनीकांत की ‘जेलर 2’ की आंधी में उड़ गई तीन फिल्में, जानिए कलेक्शन
इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं बल्कि चार फिल्में चल रही हैं। एक्शन, कॉमेडी और पीरियड ड्रामा फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं। जानिए आज मंगलवार को फिल्म ने कितनी कमाई की है।
फेस्टिव सीजन चल रहा है और थिएटर में चार शानदार फिल्मों ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए लगी हुई हैं। 15 अक्टूबर को रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 रिलीज के बाद से धमाका कर रही है। वहीं 16 अक्टूबर को आई विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘राणाबाली’, राजकुमार राव की फिल्म ‘प्रहार’, और यामी गौतम की फिल्म ‘नई नवेली’ टिकी हुई हैं। अपने पहले हफ्ते में ये फिल्में स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं। कमाई के मामले में जेलर 2 सबसे आगे चल रही है। जानिए इन फिल्मों का मंगलवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।
जेलर 2
रजनीकांत की फिल्म जेलर के बाद अब ऑडियंस जेलर 2 लो भी अच्छा रिएक्शन दे रही है। ये फिल्म 15 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने शानदार 59 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की थी और अपने पहले वीकेंड तक मोटी रकम कम ली थी। खास बात ये है कि रजनीकांत की जेलर वीकडेज में भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है। सबसे ज्यादा कलेक्शन तमिल ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है। फिल्म ने अपने आज मंगलवार को रात 11 बजे तक 45.55 करोड़ का कलेक्शन किया है। 6 दिनों में अब तक कुल कमाई 287.80 के पार पहुंच गई है।
राणाबाली
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म राणाबाली से ऑडियंस को खूब उम्मीदें थीं। ते एक तेलुगू पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म है जो मद्रास के रायलसीमा में हुए शोषण पर बेस्ड है। एक्टर्स ने अच्छी परफॉरमेंस दी है लेकिन थिएटर तक ऑडियंस को लाना मुश्किल हो रहा है। फिल्म ने आज मंगलवार लो रात 11 बजे तक 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया है। कुल कमाई 36.20 करोड़ के पार पहुंच गई है।
प्रहार
राजकुमा राव अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए इंडस्ट्री और फैंस के बीच मशहूर हैं। हाल में आई फिल्म ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ उज्जवल निकम’ में उन्होंने मुंबई के ताज होटल पर हुए 26/11 आतंकी हमले के सरकारी वकील उज्जवल निकम का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने की दिखाई गई है। उज्जवल निकम के नजरिए से कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया है। फिल्म ने आज मंगलवार को रात 11 बजे तक 3.30 करोड़ का कलेक्शन किया है। कुल कमाई 14.45 करोड़ तक पहुंच गई है।
नई नवेली
यामी गौतम सीरियस और कॉमेडी किरदारों से पहले ऑडियंस को इम्प्रेस कर चुकी हैं। ये एक हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी घर की एक ऐसी बहू की है जिसे डायन समझा जाता है। लेकिन कहानी का मकसद कुछ और है। ये फिल्म एंटरटेन कर रही है। लेकिन ऑडियंस को थिएटर तक लाना मुश्किल लग रहा है। आज मंगलवार को रात 11 बजे तक फिल्म ने 4.35 करोड़ का कलेक्शन किया है। कुल कमाई 18.65 करोड़ से पार हो गई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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