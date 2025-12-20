कार्तिक आर्यन की फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, हटा दिए ये खास सीन और कुछ में किए बदलाव

संक्षेप: Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' जल्द ही रिलीज होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने को कहा है जो दर्शकों का मजा किरकिरा कर सकते हैं।

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। कार्तिक आर्यन की अपनी फैन फॉलोइंग है और फिल्म के ट्रेलर ने भी इसे लेकर अच्छा खासा बज बना दिया है। फिल्म की रिलीज में अब गिनती के दिन बचे हैं, लेकिन इसी बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स पर कैंची चला दी है। सीबीएफसी ने फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया है, और तीन जगह कट लगाए हैं।

सेंसर बोर्ड ने किए कौन से चेंज? बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स से फिल्म में दिखाए गए एक सेक्सुअली सजेस्टिव सीन को छोटा करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक फिल्म का यह सीन 15 सेकंड तक छोटा करने के लिए कहा गया है। दूसरा बड़ा बदलाव CBFC ने कुछ अश्लील शब्दों को म्यूट करने और कुछ को हटाने के लिए कहा है। कुछ जगहों पर शब्दों की जगह दूसरे शब्द इस्तेमाल करने को कहा गया है। फिल्म के जिन शब्दों को मेकर्स ने म्यूट करने या हटाने को कहा है वो सेकेंड हाफ में मौजूद हैं।

कितना है फिल्म का रन टाइम? एक बार ये बदलाव कर लिए जाते हैं तो फिर TMMTMTTM फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। फिल्म के रन टाइम की बात करें तो 145 मिनट 41 सेकंड की यह पूरी फिल्म है। यानि दर्शकों को फिल्म देखने के लिए 2 घंटे 35 मिनट और 41 सेकंड निकालकर जाना होगा। इसके अलावा इंटरवल और थिएटर कॉमर्शियल्स का वक्त अलग। बता दें कि TMMTMTTM का प्रोडक्शन करण जौहर, आनंद पूनावाला, अपूर्व मेहता और भूमिका तेवारी ने किया है।