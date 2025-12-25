Movie Review: कार्तिक और अनन्या की लव स्टोरी में नहीं है केमिस्ट्री, जानें कैसी है TMMTMTTM

संक्षेप: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ भी नजर आए हैं। आइए जानते हैं कैसी है ये रोमांटिक फिल्म।

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की लव स्टोरी ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ सिनेमाघरों में आज यानी 25 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ-साथ जैकी श्रॉफ भी नजर आए हैं। फिल्म में अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन के बीच केमिस्ट्री गुम नजर आई। जैकी श्रॉफ फिल्म में अनन्या पांडे के पिता के रोल में नजर आए हैं।

क्या है फिल्म का पहले घंटे की कहानी? ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ की शुरुआत रे (कार्तिक आर्यन) और रूमी (अनन्या पांडे) की मुलाकात से होती है। रूमी एक पब्लिस्ड ऑथर होती हैं जो अपनी पहली किताब के लिए रीडर्स ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं। वहीं, रे एक वेडिंग प्लानर होते हैं। दोनों की मुलाकात क्रोएशिया पर एक छुट्टी के दौरान होती है। फिल्म का पहले घंटे में आप देखेंगे कि दोनों को कैसे एक दूसरे से प्यार होता है।

रे और रूमी की लव स्टोरी में क्या है समस्या? रे और रूमी के प्यार में एक समस्या होती है। रूमी अपने पिता (जैकी श्रॉफ) जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर होते हैं और आगरा में रह रहे होते हैं, को छोड़कर रे के साथ शादी के बाद अमेरिका नहीं जाना चाहती है। इसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है।

कार्तिक और अनन्या के बीच नहीं केमिस्ट्री फिल्म में रूमी और रे के बीच केमिस्ट्री नजर नहीं आती है। वहीं, रूमी का आज के हुकअप कल्चर में सपनों वाला प्यार ढूंढना काफी खोखला लगता है। अनन्या पांडे इमोशनल और रोमांटिक लेवल पर काफी स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि, कार्तिक आर्यन की स्टाइल और एक्टिंग फिल्म को थोड़ा-बहुत बचाए नजर आती है।

क्या है फिल्म का मूल संदेश? तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का कोर संदेश परिवार से प्यार करना ही सबकुछ है के अलावा रे के बार-बार दोहराए जाने वाले डायलोग में छिपा है: जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी न दे, वो मर्द मर्द नहीं होता है। फिल्म के आखिरी 15 मिनट में देखने को मिलता है कि रे शादी के बाद अपनी पत्नी के घर में शिफ्ट होता है।