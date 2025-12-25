Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Film Review Kartik Aaryan Jackie Shroff Ananya Panday Holiday Love Story
Movie Review: कार्तिक और अनन्या की लव स्टोरी में नहीं है केमिस्ट्री, जानें कैसी है TMMTMTTM

Movie Review: कार्तिक और अनन्या की लव स्टोरी में नहीं है केमिस्ट्री, जानें कैसी है TMMTMTTM

संक्षेप:

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ भी नजर आए हैं। आइए जानते हैं कैसी है ये रोमांटिक फिल्म। 

Dec 25, 2025 01:07 pm ISTRishabh Suri लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की लव स्टोरी ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ सिनेमाघरों में आज यानी 25 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ-साथ जैकी श्रॉफ भी नजर आए हैं। फिल्म में अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन के बीच केमिस्ट्री गुम नजर आई। जैकी श्रॉफ फिल्म में अनन्या पांडे के पिता के रोल में नजर आए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है फिल्म का पहले घंटे की कहानी?

‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ की शुरुआत रे (कार्तिक आर्यन) और रूमी (अनन्या पांडे) की मुलाकात से होती है। रूमी एक पब्लिस्ड ऑथर होती हैं जो अपनी पहली किताब के लिए रीडर्स ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं। वहीं, रे एक वेडिंग प्लानर होते हैं। दोनों की मुलाकात क्रोएशिया पर एक छुट्टी के दौरान होती है। फिल्म का पहले घंटे में आप देखेंगे कि दोनों को कैसे एक दूसरे से प्यार होता है।

फिल्म रिव्यू

रे और रूमी की लव स्टोरी में क्या है समस्या?

रे और रूमी के प्यार में एक समस्या होती है। रूमी अपने पिता (जैकी श्रॉफ) जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर होते हैं और आगरा में रह रहे होते हैं, को छोड़कर रे के साथ शादी के बाद अमेरिका नहीं जाना चाहती है। इसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है।

कार्तिक और अनन्या के बीच नहीं केमिस्ट्री

फिल्म में रूमी और रे के बीच केमिस्ट्री नजर नहीं आती है। वहीं, रूमी का आज के हुकअप कल्चर में सपनों वाला प्यार ढूंढना काफी खोखला लगता है। अनन्या पांडे इमोशनल और रोमांटिक लेवल पर काफी स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि, कार्तिक आर्यन की स्टाइल और एक्टिंग फिल्म को थोड़ा-बहुत बचाए नजर आती है।

ये भी पढ़ें:कार्तिक-अनन्या की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा…' की OTT रिलीज डेट आई सामने

क्या है फिल्म का मूल संदेश?

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का कोर संदेश परिवार से प्यार करना ही सबकुछ है के अलावा रे के बार-बार दोहराए जाने वाले डायलोग में छिपा है: जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी न दे, वो मर्द मर्द नहीं होता है। फिल्म के आखिरी 15 मिनट में देखने को मिलता है कि रे शादी के बाद अपनी पत्नी के घर में शिफ्ट होता है।

फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो विशाल-शेखर का म्यूजिक और लकी अली के गाने भी फिल्म में कमाल करने से चूक गए हैं। ओवरऑल फिल्म की बात करें तो ये फिल्म एक ऐसे पोस्टकार्ड की तरह है जिसके पीछे कोई भी मैसेज नहीं लिखा है।

Rishabh Suri

लेखक के बारे में

Rishabh Suri
kartik aaryan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।