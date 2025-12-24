Day 1: ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को डुबो देगा ‘धुरंधर’ का तूफान, इतनी होगी कमाई
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। इस फिल्म के तूफान से कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ डुब सकती है।
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ 25 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म काे बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ का सामना करना पड़ेगा। यूं तो ‘धुरंधर’ तीन हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, लेकिन अभी तक इसकी रफ्तार धीमी नहीं हुई है। इसके साथ ही हॉलीवुड की ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ भी दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है। ऐसे में ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ की कमाई पर असर पड़ा सकता है।
एडवांस बुकिंग
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्तिक आर्यन की फिल्म को मल्टीप्लेक्स और सिंगल-स्क्रीन थिएटरों में उतनी स्क्रीन नहीं मिल पा रही है जितनी वह चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जिबिटर्स अभी भी ‘धुरंधर’ पर भरोसा कर रहे हैं, जो तीसरे हफ्ते में भी रोजाना 16 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो बुधवार को दोपहर 12 बजे तक पहले दिन का ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़ हुआ था।
बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
क्रिसमस की छुट्टियों के बावजूद फिल्म ज्यादा कमाई नहीं कर पाएगी। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि फिल्म अपने ओपनिंग डे पर सिर्फ 4-6 करोड़ के बीच ही कमाएगी।
फिल्म के बारे में
इस फिल्म को समीर संजय विद्वान ने डायरेक्ट किया है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के अलावा इस फिल्म में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और अरुणा ईरानी लीड रोल प्ले करेंगे। वहीं करण जौहर, अदर पूनावाला, अपूर्व मेहता, भूमिका तिवारी, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा ने धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स के बैनर तले इसको प्रोड्यूस किया है।
