Day 1: ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का पहले दिन का कलेक्शन, नहीं चला कार्तिक-अनन्या का जादू

संक्षेप: Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 1: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ के पहले दिन के कलेक्शन की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है।

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की इस फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं और न ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा पा रही है। आज (25 दिसंबर) क्रिसमस की छुट्टी है, ऐसे में मेकर्स उम्मीद कर रहे थे कि लोग इस फिल्म को देखने थिएटर जाएंगे, लेकिन ‘धुरंधर’ के तूफान ने मेकर्स की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है।

फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ के कलेक्शन की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने शाम 6 बजे तक 4.71 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं तीन हफ्तों से लोगों का मनोरंजन करने वाली रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने आज शाम 6 बजे तक 20.96 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है।