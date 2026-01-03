Hindustan Hindi News
TMMTMTTM Box Office Day 9: खत्म हुआ कार्तिक की फिल्म का खेल, 9 दिनों में ही लाखों में सिमटी कमाई

TMMTMTTM Box Office Day 9: खत्म हुआ कार्तिक की फिल्म का खेल, 9 दिनों में ही लाखों में सिमटी कमाई

संक्षेप:

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले थे। हालांकि, रिलीज के साथ ही इस मूवी का सामना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ हुआ।

Jan 03, 2026 10:38 am ISTPriti Kushwaha
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के फैंस लंबे वक्त से उनकी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के रिलीज का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में कार्तिक और अनन्या की ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में दर्शकों को अनन्या और कार्तिक की रोमांटिक जोड़ी काफी पसंद आ रही हैं। फिल्म को रिलीज हुए आज नौ दिन हो गए हैं। इसी बीच अब इसके 9वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

कार्तिक की फिल्म का खत्म हुआ खेल

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले थे। हालांकि, रिलीज के साथ ही इस मूवी का सामना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ हुआ। बॉक्स ऑफिस पर इन तीनों ही फिल्मों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। इन फिल्मों की आंधी के बीच समीर विद्वान के निर्देशन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 7.75 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के शुक्रवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 9वें दिन खबर लिखने तक 0.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 30.65 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का कलेक्शन

डे 1 7.75 करोड़ रुपये
डे 2 5.25 करोड़ रुपये
डे 3 5.5 करोड़ रुपये
डे 4 5 करोड़ रुपये
डे 5 1.75 करोड़ रुपये
डे 6 1.75 करोड़ रुपये
डे 7 1.85 करोड़ रुपये
डे 81.3 करोड़ रुपये
डे 90.50 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
कुल कलेक्शन30.65 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
