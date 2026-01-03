TMMTMTTM Box Office Day 9: खत्म हुआ कार्तिक की फिल्म का खेल, 9 दिनों में ही लाखों में सिमटी कमाई

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के फैंस लंबे वक्त से उनकी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के रिलीज का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में कार्तिक और अनन्या की ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में दर्शकों को अनन्या और कार्तिक की रोमांटिक जोड़ी काफी पसंद आ रही हैं। फिल्म को रिलीज हुए आज नौ दिन हो गए हैं। इसी बीच अब इसके 9वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

कार्तिक की फिल्म का खत्म हुआ खेल

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले थे। हालांकि, रिलीज के साथ ही इस मूवी का सामना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ हुआ। बॉक्स ऑफिस पर इन तीनों ही फिल्मों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। इन फिल्मों की आंधी के बीच समीर विद्वान के निर्देशन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 7.75 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के शुक्रवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 9वें दिन खबर लिखने तक 0.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 30.65 करोड़ रुपये हो गया है।