TMMTMTTM Box Office Day 8: नए साल में भी कार्तिक की फिल्म नहीं दिखा पाई कमाल, कमाई जान हो जाएंगे निराश

संक्षेप:

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मूवी में दर्शकों को अनन्या और कार्तिक की रोमांटिक जोड़ी काफी पसंद आ रही हैं। वहीं, अब फिल्म को रिलीज हुए आठ दिन हो गए हैं। इसी बीच अब इसके शुक्रवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Jan 02, 2026 09:02 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 8: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म के रिलीज का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मूवी में दर्शकों को अनन्या और कार्तिक की रोमांटिक जोड़ी काफी पसंद आ रही हैं। वहीं, अब फिल्म को रिलीज हुए आठ दिन हो गए हैं। इसी बीच अब इसके शुक्रवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

कार्तिक की फिल्म का बुरा हाल

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। हालांकि, रिलीज के साथ ही इस मूवी का सामना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और 'अवतार 3' जैसी फिल्मों के साथ हुआ। बॉक्स ऑफिस पर इन तीनों ही फिल्मों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। 'धुरंधर' की आंधी के बीच समीर विद्वान के निर्देशन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 7.75 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के शुक्रवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 8वें दिन खबर लिखने तक 1.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 30.20 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का कलेक्शन

डे 1- 7.75 करोड़ रुपये

डे 2- 5.25 करोड़ रुपये

डे 3- 5.5 करोड़ रुपये

डे 4- 5 करोड़ रुपये

डे 5- 1.75 करोड़ रुपये

डे 6-1.75 करोड़ रुपये

डे 7-1.85 करोड़ रुपये

डे 8- 1.35 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

कुल कलेक्शन- 30.20 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
kartik aaryan Dhurandhar ikkis

