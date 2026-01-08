Hindustan Hindi News
TMMTMTTM Box Office Day 14: 'धुरंधर' के आगे ढेर हुई कार्तिक की फिल्म, बुधवार को हुई बस इतनी कमाई

TMMTMTTM Box Office Day 14: 'धुरंधर' के आगे ढेर हुई कार्तिक की फिल्म, बुधवार को हुई बस इतनी कमाई

संक्षेप:

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' कार्तिक और अनन्या की जोड़ी ने दोबारा पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। हालांकि, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाई, जिनता मेकर्स ने उम्मीद की थी।

Jan 08, 2026 06:08 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 14: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्में कार्तिक और अनन्या की जोड़ी ने दोबारा पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। हालांकि, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाई, जिनता मेकर्स ने उम्मीद की थी। 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को रिलीज हुए आज 14 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब इसके बुधवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

'धुरंधर' के आगे ढेर हुई कार्तिक की फिल्म

समीर विद्वान के निर्देशन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का सामना रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ हुआ। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। इन फिल्मों की आंधी के बीच 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 7.75 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब फिल्म के बुधवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 14वें दिन खबर लिखने तक 0.25 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 32.80 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का कलेक्शन

ओपनिंग डे 1 7.75 करोड़ रुपये
पहला हफ्ता30.15 करोड़ रुपये
डे 90.5 करोड़ रुपये
डे 100.65 करोड़ रुपये
डे 110.7 करोड़ रुपये
डे 120.25 करोड़ रुपये
डे 130.3 करोड़ रुपये
डे 140.25 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन32.80 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
