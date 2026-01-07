Hindustan Hindi News
TMMTMTTM Box Office Day 13: बॉक्स ऑफिस पर कमाई को तरस रही कार्तिक की फिल्म, मंगलवार की कमाई सुन टूट जाएगा दिल

Jan 07, 2026 06:29 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 13: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट थी। एक बार फिर से इस जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे। 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले, लेकिन इस फिल्म से कमाई को लेकर जो उम्मीद की गई थी ये उसमें खरी नहीं उतर पाई। 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को आज 13 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब इसके मंगलवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

रेंग रही है कार्तिक की फिल्म

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का सामना रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ हुआ। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। इन फिल्मों की आंधी के बीच समीर विद्वान के निर्देशन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 7.75 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के मंगलवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 13वें दिन खबर लिखने तक 0.25 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 32.50 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का कलेक्शन

ओपनिंग डे7.75 करोड़ रुपये
पहल हफ्ता30.15 करोड़ रुपये
डे 90.5 करोड़ रुपये
डे 100.65 करोड़ रुपये
डे 110.7 करोड़ रुपये
डे 120.25 करोड़ रुपये
डे 130.25 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन32.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
