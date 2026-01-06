TMMTMTTM Box Office Day 12: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है कार्तिक की फिल्म, 12 दिनों में ही खत्म हुआ गेम

संक्षेप: 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले थे। हालांकि, रिलीज के साथ ही इस मूवी का सामना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ हुआ।

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 12: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मूवी में अनन्या और कार्तिक की रोमांटिक जोड़ी को काफी पसंद किया है। इससे पहले भी दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। ऐसे में क्रिटिक्स ही नहीं दर्शकों को भी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से काफी उम्मीद थी। हालांकि, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पा रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज 12 दिन हो गए हैं। इसी बीच अब इसके सोमवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कार्तिक की फिल्म का खत्म हुआ खेल 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले थे। हालांकि, रिलीज के साथ ही इस मूवी का सामना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', 'अवतार 3' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों के साथ हुआ। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। इन फिल्मों की आंधी के बीच समीर विद्वान के निर्देशन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 7.75 करोड़ रुपये के साथ शानदार ओपनिंग की थी। ऐसे में अब 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के सोमवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 9वें दिन खबर लिखने तक 0.30 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 32.30 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का कलेक्शन