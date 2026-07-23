Video: ‘जन नायकन’ देखने पहुंचीं तृषा कृष्णन; थिएटर्स में फैंस के निकले आंसू, लोगों ने किया डांस
विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दिया है। फिल्म के रिलीज होते ही एक्टर की कथित गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन ‘जन नायकन’ देखने पहुंचीं।
विजय थलापति अपनी नई फिल्म 'जन नायगन' के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। ये उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने राजनीति को समय देने के लिए एक्टिंग से संन्यास ले लिया है। ऐसे में फैंस के साथ-साथ विजय की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन 'जन नायकन' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचीं।
प्रशंसकों का मिला शानदार रिस्पॉन्स
'जन नायगन' को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। सामने आ रहे वीडियोज में फैंस सिनेमाहॉल के अंदर सीटियां बजाकर, हवा में नोट उड़ाकर और तालियां थपथपाकर जश्न मना रहे हैं। जब विजय फिल्म में आखिरी बार अपने फैंस के लिए थिरकते हैं तब थिएटर्स में भी लोग डांस कर रहे हैं। वहीं कुछ पटाखे फोड़ कर विजय की आखिरी फिल्म का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं।
‘जन नायकन’ देख इमोशनल हुए फैंस
‘जन नायकन’ के आखिरी में विजय के फिल्मी करियर को दर्शाने वाली एक फुटेज दिखाई गई। लोग ये फुटेज देख रोने लगे। वे कह रहे हैं कि जिस हीरो को देखकर वे बड़े हुए अब वे उस हीरो को दोबारा कभी बड़े पर्दे पर नहीं देख पाएंगे।
सिनेमाघरों के बाहर का नजारा
बेंगलुरु के संध्या थिएटर के बाहर विजय का एक बहुत बड़ा कटआउट लगाया गया है, जहां लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। मदुरै में फैंस ने विजय के पोस्टरों पर दूध चढ़ाया और अपनी खुशी जताई। वहीं कई जगहों पर थिएटर्स के बाहर आतिशबाजी की गई और प्रशंसक ढोल-नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए।
यहां देखिए वीडियोज
कैसी है विजय की ‘जन नायकन’?
‘जन नायकन’ को हिन्दुस्तान ने 3 स्टार्स दिए हैं। विजय की इस फिल्म में सस्पेंस, दमदार विलेन और मजेदार एक्शन है। पूरा रिव्यू पढ़ने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बता दें, इस फिल्म में विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारायण जैसे कलाकार हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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