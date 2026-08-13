तृषा कृष्णन की 11 साल पहले वरुण मनियन संग होने वाली थी शादी, फिर क्या हुआ? एक्ट्रेस बोलीं...
क्या आप जानते हैं कि तृषा का नाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से जुड़ने से बहुत पहले, उनकी सगाई चेन्नई के एक बिजनेसमैन वरुण मनियन से हुई थी।
साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन उन स्टार्स में से हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। तृषा का नाम लंबे समय से साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों के रिश्ते को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि तृषा का नाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से जुड़ने से बहुत पहले, उनकी सगाई चेन्नई के एक बिजनेसमैन वरुण मनियन से हुई थी।
11 साल पहले वरुण से हुई थी तृषा की सगाई
'पोन्नियिन सेल्वन' फेम तृषा का नाम थलपति विजय के अलावा कभी राणा दग्गुबाती के साथ अफेयर को लेकर भी चर्चा में रही हैं। वहीं, तृषा की करीब 11 साल पहले 2015 में एक बिजनेसमैन के साथ सगाई भी हुई थी। दोनों की सगाई की कई तस्वीरें वायरल हुई थीं, लेकिन फिर यह रिश्ता टूट गया। हालांकि, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि तृषा और वरुण पहली बार कब और कहां मिले थे। उस समय की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई थी, फिर उनके बीच प्यार हुआ। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला करने से पहले डेटिंग कर रहे थे।
क्या करते हैं वरुण
बता दें कि वरुण चेन्नई के एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के तौर पर जाने जाते थे। उनकी रियल एस्टेट और फिल्म प्रोडक्शन में दिलचस्पी थी। वह रेडियंस ग्रुप से जुड़े थे और उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखा था। 2014 के आखिर तक, उनके रिश्ते के बारे में मीडिया में खबरें आने लगी थीं। जनवरी 2015 में, तृषा ने खुद अपनी सगाई को लेकर ऑफिशियल घोषणा करने का फैसला किया। अपनी सगाई को ऑफिशियल करने के साथ ही तृषा ने ये भी कहा था कि उनका फिल्में छोड़ने का कोई प्लान नहीं है और कहा कि वह नए प्रोजेक्ट्स साइन करने के लिए एक्साइटेड हैं।
सगाई टूटने पर लिखी थी ये बात
मई 2015 में, जब तृषा और वरुण कपल के ब्रेकअप की अटकलें तेज हुईं, तब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया एक पोस्ट शेयर की कंफर्म किया था। उन्होंने लिखा कि वह "हैप्पी, सिंगल और थैंकफुल" हैं।
इस वजह से तृषा ने तोड़ी सगाई
तृषा ने बाद में ऑनमनोरमा को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह वरुण से शादी करने से क्यों पीछे हट गईं। तृषा ने कहा, 'जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली थी, उसने मुझे एक्टिंग बंद करने के लिए कहा। फिल्मों के बजाय, मैंने अपनी सगाई पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला किया। मैं तभी ब्रेक लूंगी जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। अगर मुझे लीड रोल ऑफर नहीं होते हैं, तो मैं ऐसे किरदार करूंगी जो मेरी इमेज को सूट करें, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री से दूर नहीं जाऊंगी। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक एक्टिंग करूं।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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