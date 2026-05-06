तृषा ने विजय के साथ शेयर की हैं ये तस्वीरें, हर पोस्ट में कॉमन है ये खास चीज
तृषा कृष्णन ने सोशल मीडिया पर थलापति विजय के लिए जो पोस्ट शेयर की थीं वो वायरल हो रही हैं। वहीं बेटे, बेटी और पत्नी की थलापति विजय की जीत पर चुप्पी सवाल खड़े कर रही हैं।
थलापति विजय की राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के शानदार आगाज और उनकी हालिया जीत के बीच सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन एक बार फिर ट्रेंड कर रही हैं। दरअसल, ऐसी अफवाहें हैं कि तृषा और विजय रिलेशनशिप में हैं। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। इस बीच तृषा ने विजय के साथ जो तस्वीरें पोस्ट की हैं वो वायरल हो रही हैं।
शेयर कीं ये तस्वीरें
तृषा ने अलग-अलग मौकों पर विजय के साथ अलग-अलग तस्वीरें शेयर की हैं।
फोटो नंबर 1: तृषा ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर विजय के साथ जो तस्वीर शेयर की थी उस फोटो में विजय हंसते हुए और तृषा उन्हें देखती नजर आ रही हैं। ये फोटो किसी इवेंट की है। फोटो शेयर करते हुए तृषा ने लिखा था, ‘आप में से जिन्होंने पूछा, इंतजार किया और दुआ की…ये आप ही के लिए है...।’
फोटो नंबर 2: दूसरी फोटो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ली है। इस फोटो को शेयर करते हुए तृषा ने विजय को जन्मदिन की बधाई दी थी।
फोटो नंबर 3: तृषा ने ‘लियो’ के सेट पर ली गईं उनकी और विजय की तस्वीरें पोस्ट की थीं।
फोटो नंबर 4: तृषा ने विजय के साथ मिरर सेल्फी पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था, ‘तूफान से पहले की शांति, शांति के बाद का तूफान! आगे आने वाली और भी कई उपलब्धियों के नाम।’
फोटो नंबर 5: पांचवीं फोटो में विजय, तृषा के डॉगी इजी कृष्णन के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पोस्ट कर तृषा ने विजय को जन्मदिन की बधाई दी थी।
इन तस्वीरों में क्या है कॉमन?
सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इन 5 पोस्ट में से 4 पोस्ट के कैप्शन में तृषा ने दिल वाला इमोजी बनाया है। इसके साथ ही हर पोस्ट पर नजरबट्टू भी लगाया है।
ये हैं तृषा और विजय की फिल्में
|साल
|फिल्म का नाम
|जॉनर
|2004
|घिल्ली
|एक्शन/स्पोर्ट्स ड्रामा
|2005
|थिरुपाची
|एक्शन/मसाला
|2006
|आथी
|एक्शन/रिवेंज
|2008
|कुरुवी
|एक्शन/कॉमेडी
|2023
|लियो
|एक्शन थ्रिलर
|2024
|गोट
|साइंस-फिक्शन/एक्शन
पत्नी ने लगाए आरोप
थलापति विजय की पत्नी संगीता ने कुछ महीने पहले तलाक की अर्जी दी थी। उन्होंने बताया था कि वह पिछले 2 साल से पति से अलग रह रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विजय पर मानसिक प्रताड़ना, अपमानित करने जैसे कई संगीन आरोप भी लगाए थे।
विजय की जीत पर बच्चे मौन
बेटे जेसन संजय ने अपने पिता विजय को बहुत पहले सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था। वहीं उनकी जीत पर भी उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। बेटी दिव्या साशा का भी पिता की जीत के बाद कोई बयान नहीं आया है।
तृषा पहुंची विजय के घर
वहीं 4 मई के दिन तृषा, विजय को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंची थीं। उन्होंने विजय के घर से बाहर निकलने के बाद मीडिया को विक्ट्री साइन भी दिखाया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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