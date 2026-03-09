उन्हें घर पर ही रहना चाहिए..., तृषा पर कमेंट करना पार्थिबन को पड़ा भारी, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

तृषा पिछले कई दिनों से फिर से चर्चा में आई हैं। हाल ही में तृषा एक इवेंट में सुपरस्टार विजय के साथ नजर आई थीं। दोनों उस वक्त साथ नजर आए जब विजय ने अपनी पत्नी के तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी। बस इसी को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तृषा को काफी ट्रोल कर रहे हैं।

क्या था पार्थिबन का पोस्ट? पहले जानते हैं कि एक्टर आर पार्थिबन ने आखिर क्या पोस्ट शेयर किया था। दरअसल, हाल ही में पार्थिबन ने एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान उनके साथ काम करने करने वाले को-स्टार्स के बारे में और तृषा की तस्वीर पर रिएक्टर करते हुए कहा, 'इन कुंदवई को कुछ दिनों के लिए घर पर रखना चाहिए। यह अच्छा है। उसे बाहर मत आने दो।' बता दें कि 'कुदवई' एक रोल है। एक्टर के इस पोस्ट के सामने आने के कुछ घंटों बाद तृषा ने कड़े शब्दों में जवाब दिया।

तृषा कृष्णन ने किया पलटवार! रविवार को, त्रिषा कृष्णन ने X पर लिखा- 'मुझे हाल ही के एक इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि मेरा नाम और तस्वीर आखिरी मिनट में एक व्यक्ति की रिक्वेस्ट पर शामिल किया गया था, जिसे उसके असिस्टेंट ने बताया था।'